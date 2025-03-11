OPPO'nun merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu Find N5'in menteşesi zorlu testlere tabii tutuldu.

OPPO, katlanabilir akıllı telefon sektöründe şu ana dek adından fazlasıyla söz ettirdi ve şimdi de şirket en yeni katlanabilir telefonunun menteşe dayanıklılığını gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz ay tanıtılan ultra ince OPPO Find N5’in menteşe dayanıklılığını gözler önüne sermek için yayınlanan yeni videoda dört katlanmamış OPPO Find N5'in, tam 50 kg'lık bir ağırlığa dayanabildiği görülüyor.

OPPO Find N5 menteşe dayanıklılığı testi:

Bu test, özel olarak hazırlanmış kontrollü bir ortamda gerçekleştirilmiş. Videoda sallanan düzeneğin üzerine 50 kg'ın üzerinde bir kişinin yerleştirilmesiyle de telefonun sınırları test ediliyor.

OPPO Find N5 yalnızca güçlü menteşesiyle değil, aynı zamanda IPX8 ve IPX9 sertifikalarıyla suya karşı üstün dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor.

Tabii şu aşamada OPPO Find N5’in en büyük sorunu dayanıklılığı değil, bulunabilirliği. Şu an için yalnızca belirli Asya-Pasifik ülkelerinde satışa sunulan bu telefonun global pazarda ne zaman yerini alacağı şimdilik belirsiz.