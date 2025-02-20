OPPO’nun yeni katlanabilir modeli Find N5, Mac ile kablosuz bağlantı kurarak dosya paylaşımı ve ekran yansıtma özellikleri sunuyor. Peki, bu yenilikçi özellikler nasıl çalışıyor? İşte tüm detaylar!

OPPO, şimdiye kadarki en ince katlanabilir telefon olan Find N5’i tanıttı. Find N5 sadece ince tasarımıyla öne çıkmıyor; aynı zamanda Mac ile dosya paylaşımı ve uzaktan kontrol gibi gelişmiş özelliklere de sahip.

OPPO, “dünyanın en ince katlanabilir telefonu” olarak tanımladığı Find N5 modelini resmi olarak tanıttı. Tanıtım öncesinde cihazın Mac bilgisayarlarla dosya paylaşımı yapabileceği ve uzaktan kontrol desteği sunacağı duyurulmuştu. OPPO Find N5’in resmen tanıtılmasıyla birlikte, akıllara en çok takılan soru şu oldu: Cihazın Mac ile entegrasyonu nasıl çalışıyor? İşte merak edilen tüm detaylar!

Mac ile bağlantı nasıl kuruluyor?

Find N5’i bir Mac ile bağlamak için Oppo’nun O Plus Connect adlı uygulamasını Mac’e yüklemek gerekiyor. Bu uygulama Oppo’nun resmi internet sitesinden indirilebilecek. Bağlantı süreci oldukça basit; iki cihazın aynı Wi-Fi ağına bağlı olması yeterli. Bağlantı sağlandıktan sonra Mac üzerinden telefonun dosyalarına doğrudan erişmek ve kablosuz olarak veri transferi yapmak mümkün hale geliyor.

Android telefonlar ile Mac arasında veri aktarımı genellikle üçüncü taraf yazılımlara bağımlı ve kablolu bağlantılar dahi çoğu zaman sorunlu oluyor. Bu nedenle OPPO Find N5’in sunduğu doğrudan bağlantı ve dosya paylaşımı özelliği, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde kolaylaştıran yenilikçi bir adım olarak öne çıkıyor.

Mac’i telefona yansıtıp uzaktan kontrol etmek mümkün

Dosya paylaşımının yanı sıra uzaktan kontrol özelliği de son derece dikkat çekici. Yeni gelen bu özellik ile beraber Mac’in ekranını doğrudan telefona yansıtmak mümkün. Kullanıcılar, ekranı tam boyutta görüntüleyebilir veya telefonu yarıya katlayarak küçük bir dizüstü bilgisayar gibi kullanabiliyor olacak. Bağlantının sağlanması için her iki cihazın internete bağlı olması yeterli. Hatta dosya paylaşımının aksine cihazların aynı ağda bulunması da gerekmiyor.

OPPO, macOS’u dokunmatik ekrandan kontrol etmek için birkaç farklı yöntem geliştirmiş:

Telefonun alt kısmını dokunmatik klavye olarak kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak, alt kısmı dokunmatik yüzey (trackpad) gibi kullanma seçeneğiniz de var ve çoklu dokunma hareketleri (multi-touch gestures) destekleniyor.

Ekrana bir fare (mouse) simgesi ekleyen bir arayüz veya klavye kısayollarını taklit eden düğmeler de mevcut.

Bir diğer kullanışlı özelliği: Dosya paylaşımı

Dosya paylaşımı, Find N5’in Mac ile entegrasyonu açısından en pratik özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. OPPO, O Plus Connect uygulamasını daha önce iPhone ve iPad’lerle uyumlu hale getirmiş ve 2023’ten bu yana OPPO, OnePlus ve Realme cihazlarıyla Apple ürünleri arasında dosya aktarımına olanak sağlamıştı. Windows bilgisayarlar için de benzer bir uygulama bulunuyor. Ancak Mac’ler için uzaktan kontrol özelliği, ilk kez Find N5 modeliyle kullanıma sunuluyor.