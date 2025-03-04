OPPO, Google Ve MediaTek İş Birliğiyle Yeni Yapay Zekâ Stratejisini Duyurdu

OPPO, MWC 2025 kapsamında düzenlediği OPPO AI Tech Summit etkinliğinde yapay zekâ alanındaki yeni stratejisini açıkladı. Şirket, akıllı telefonlarında yapay zekâ destekli çözümleri daha geniş bir alana yaymayı ve kullanıcı deneyimini sistem genelinde geliştirmeyi hedefliyor.

OPPO, Google ile iş birliği yaparak Gemini yapay zekâ teknolojisini Notlar, Takvim ve Saat gibi yerleşik uygulamalarına entegre ediyor olacak. Google Gemini 2.0’ın da OPPO cihazlarına uyarlanması için çalışmalar sürüyor. İşte detaylar!

OPPO cihazlarına entegre edilecek

Şirket, güvenlik tarafında ise Google Cloud’un Confidential Computing altyapısını kullanarak kullanıcı verilerini koruma altına almayı amaçlıyor. Bu kapsamda AI Kayıt Özeti AI Arama, AI Stüdyo ve AI Çağrı Özeti gibi özellikler yıl içinde cihazlara entegre edilecek.

OPPO, MediaTek’in en yeni işlemcileriyle yapay zeka performansını optimize ederek, enerji verimliliğini korurken daha güçlü bir yapay zekâ deneyimi sunmayı hedefliyor. AI Çağrı Çevirmeni ve AI VoiceScribe gibi özelliklerle gerçek zamanlı çeviri ve sesli görüşme özetleme gibi işlevler kullanıcılara sunulacak.

Şirket, yapay zekâ kullanımını yaygınlaştırmayı ve 2025 sonuna kadar AI kullanıcı sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, her ay yeni bir yapay zekâ güncellemesi yayınlanması planlanıyor. İlk olarak OPPO Find N5 modelinde yer alacak AI Arama ve gelişmiş Google Gemini entegrasyonu, ilerleyen süreçte diğer modellere de gelecek.

OPPO, MWC 2025’te, Find N5, Reno13 serisi ve Find X8 serisi gibi yapay zekâ destekli en yeni akıllı telefonlarını tanıtarak yapay zekâ odaklı mobil teknolojilerdeki yol haritasını gözler önüne serdi.