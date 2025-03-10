OPPO, çok beklenen amiral gemisi telefonu Find X8 Ultra'nın bazı özelliklerini paylaştı. Cihaz, gerçekten çok iddialı olacak.

Çin merkezli OPPO, piyasaya sürdüğü telefonlarla her geçen gün daha iddialı bir marka hâline geliyordu. Örneğin yakın zamanda dünyanın en ince katlanabilir telefonu Find N5’i tanıtmıştı. Bunun dışında nisanda tanıtılacak Find X8 Ultra isimli amiral gemisi cihazı da büyük merakla bekleniyordu.

Şimdi ise bu telefon hakkında yeni bilgiler geldi. Şirket yöneticileri, telefonun şarj özelliklerini ve diğer detaylarını paylaştı. Paylaşılan özellikler, ne kadar iddialı bir telefon olacağını bir kez daha gösterdi.

100W hızlı şarj, IP69 dayanıklılık ve daha fazlasıyla gelecek

Açıklamaya göre şirket tarafından “süper amiral gemisi” olarak nitelendirilen telefon, batarya konusunda çok iddialı olacak. Öyle ki cihazda 100W’lık kablolu hızlı şarj desteği göreceğiz. Kablosuz ise 80W olacak. Kapasitesi resmî olarak açıklanmadı ancak tahminler 6000 mAh olacağı yönünde. Şirket, cihazın 35 dakikada tam şarj olacağını söylüyor.

Süper amiral gemisi tabiri, telefonun her konuda iddialı olacağının bir göstergesi. Açıklamaya göre IP69 suya ve toza dayanıklılık derecesiyle gelecek. Bu da piyasadaki en dayanıklı telefonlar arasına gireceği anlamına geliyor.

Resmî olarak açıklanan özellikler bu kadar. Ancak önceki sızıntılardan nelerle karşılaşabileceğimiz biliyoruz. 2K çözünürlüklü 120 Hz 6,82 inçlik kavisli ekran görmemiz olası. Arkada 50 MP ana, 50 MP ultra geniş, 50 MP 3x telefoto ve 50 MP 6x optik zoom destekli ikinci telefoto olmak üzere 4’lü kamera yer alacağı da beklentiler arasında. İşlemcisinin ise Snapdragon 8 Elite olmasını bekliyoruz.