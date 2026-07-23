En önde gelen akıllı telefon markalarından biri olan OPPO, Türkiye’de de faaliyet gösteriyordu. Şirketin ilgi çeken telefonlarından biri de “Reno” serisiydi. Şimdi ise yeni nesil Reno telefonlar resmen ülkemize geldi. OPPO Reno 16, Reno 16 Pro ve Reno 16F Türkiye’de satışa sunuldu.
OPPO Reno 16 serisindeki tüm telefonlar, gelişmiş özellikleri kullanııclarla buluşturuyor. Cihazlarda arkada sol üste yerleşen kamera kurulumu, önde ise ince çerçeveli delikli bir ekran tasarımı bizi karşılıyor.
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OPPO Reno 16 serisi Türkiye fiyatları
|Model
|Versiyon
|Fiyatı
|OPPO Reno 16F
|8 GB + 128 GB
|41.999 TL
|OPPO Reno 16F
|8 GB + 256 GB
|45.999 TL
|OPPO Reno 16
|8 GB + 256 GB
|55.999 TL
|OPPO Reno 16 Pro
|12 GB + 512 GB
|72.999 TL
OPPO Reno 16 serisi özellikleri
Reno 16
|Ekran
|6,57 inç, 120 Hz, FHD+, AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7300
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 50 MP + 8 MP
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|7000 mAh (80W)
|İşletim sistemi
|ColorOS 16.0
Reno 16 Pro
|Ekran
|6,32 inç, 120 Hz, FHD+, AMOLED
|İşlemci
|Dimensity 8550 SUPER
|RAM
|12 GB
|Depolama
|512 GB
|Arka kamera
|200 MP + 50 MP + 50 MP
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|6700 mAh (80W)
|İşletim sistemi
|ColorOS 16.0
Reno 16F
|Ekran
|6,57 inç, 120 Hz, FHD+, AMOLED
|İşlemci
|RAM
|8 GB
|Depolama
|128/256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 50 MP + 8 MP
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|7000 mAh (80W)
|İşletim sistemi
|ColorOS 16.0