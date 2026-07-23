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OPPO Reno 16 Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatlar

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OPPO'nun yeni Reno 16 serisi telefonları Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Reno 16, Reno 16 Pro ve Reno 16F'in fiyatları.

OPPO Reno 16 Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

En önde gelen akıllı telefon markalarından biri olan OPPO, Türkiye’de de faaliyet gösteriyordu. Şirketin ilgi çeken telefonlarından biri de “Reno” serisiydi. Şimdi ise yeni nesil Reno telefonlar resmen ülkemize geldi. OPPO Reno 16, Reno 16 Pro ve Reno 16F Türkiye’de satışa sunuldu.

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OPPO Reno 16 serisindeki tüm telefonlar, gelişmiş özellikleri kullanııclarla buluşturuyor. Cihazlarda arkada sol üste yerleşen kamera kurulumu, önde ise ince çerçeveli delikli bir ekran tasarımı bizi karşılıyor.

İçerikten Görseller

OPPO Reno 16 Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatlar
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OPPO Reno 16 serisi Türkiye fiyatları

Model Versiyon Fiyatı
OPPO Reno 16F 8 GB + 128 GB 41.999 TL
OPPO Reno 16F 8 GB + 256 GB 45.999 TL
OPPO Reno 16 8 GB + 256 GB 55.999 TL
OPPO Reno 16 Pro 12 GB + 512 GB 72.999 TL

OPPO Reno 16 serisi özellikleri

Reno 16

standart1
Ekran 6,57 inç, 120 Hz, FHD+, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 7300
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 7000 mAh (80W)
İşletim sistemi ColorOS 16.0

Reno 16 Pro

pro1
Ekran 6,32 inç, 120 Hz, FHD+, AMOLED
İşlemci Dimensity 8550 SUPER
RAM 12 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6700 mAh (80W)
İşletim sistemi ColorOS 16.0

Reno 16F

16f
Ekran 6,57 inç, 120 Hz, FHD+, AMOLED
İşlemci
RAM 8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 7000 mAh (80W)
İşletim sistemi ColorOS 16.0
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