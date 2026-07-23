OPPO'nun yeni Reno 16 serisi telefonları Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Reno 16, Reno 16 Pro ve Reno 16F'in fiyatları.

En önde gelen akıllı telefon markalarından biri olan OPPO, Türkiye’de de faaliyet gösteriyordu. Şirketin ilgi çeken telefonlarından biri de “Reno” serisiydi. Şimdi ise yeni nesil Reno telefonlar resmen ülkemize geldi. OPPO Reno 16, Reno 16 Pro ve Reno 16F Türkiye’de satışa sunuldu.

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OPPO Reno 16 serisindeki tüm telefonlar, gelişmiş özellikleri kullanııclarla buluşturuyor. Cihazlarda arkada sol üste yerleşen kamera kurulumu, önde ise ince çerçeveli delikli bir ekran tasarımı bizi karşılıyor.

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OPPO Reno 16 serisi Türkiye fiyatları

Model Versiyon Fiyatı OPPO Reno 16F 8 GB + 128 GB 41.999 TL OPPO Reno 16F 8 GB + 256 GB 45.999 TL OPPO Reno 16 8 GB + 256 GB 55.999 TL OPPO Reno 16 Pro 12 GB + 512 GB 72.999 TL

OPPO Reno 16 serisi özellikleri

Reno 16

Ekran 6,57 inç, 120 Hz, FHD+, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 7300 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP Ön kamera 50 MP Batarya 7000 mAh (80W) İşletim sistemi ColorOS 16.0

Reno 16 Pro

Ekran 6,32 inç, 120 Hz, FHD+, AMOLED İşlemci Dimensity 8550 SUPER RAM 12 GB Depolama 512 GB Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6700 mAh (80W) İşletim sistemi ColorOS 16.0

Reno 16F