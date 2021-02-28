Ankara'dan Görüldüğü Söylenen Meteorun Net Görüntüleri

Bu gece saatlerinde Türkiye'nin Ankara, Trabzon gibi şehirlerinden rahatlıkla görülebilen bir meteor düştü. Devasa bir yeşil ışık huzmesi yayan meteor, sosyal medyada da gündem oldu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemize de dönem dönem meteor düşebiliyor. Twitter'da kısa sürede gündem olan son meteor olayı ise Trabzon, Ankara, Yozgat, Çankırı gibi illerden görülen bir göktaşına ait. Şu anda göktaşıyla ilgili çok net bir bilgi bulunmuyor, ancak ilk görüntülere göre büyük bir ışık huzmesinin yayıldığı görülüyor.

Videoyu görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.

Sosyal medyada yayınlanan videolara baktığımızda yeryüzüne doğru gelen bir ışık huzmesinin belirli bir mesafede büyük ve parlak yeşil ışığa döndüğünü, arkasından ise kırmızıya dönerek kaybolduğunu görüyoruz.

Videoyu görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.

Meteor neden yeşil renkte ışık saçıyor?

Bir meteor Dünya'ya girdiğinde atmosferin direnciyle karşılaşıyor. Bu süreçte yanmaya başlayan meteorlar, eğer magnezyum yoğunluklu bir gök cismi ise mavi ve yeşil renkte ışık saçar. Ayrıca atmosferde sarı ve turuncu geçişli yanmaya sahip meteorlar sodyum ağırlıklıyken, sadece sarı renkliler demir, morlar kalsiyum, kırmızılar ise nitrojen ve oksijen renklerde ışık saçabiliyorlar. NASA'nın sunduğu bu verilere göre bugün Türkiye semalarında görülen meteorun magnezyum yoğunluklu olduğu öngörülebilir.

Videoyu görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.

Meteora ne oldu?

Ülkemize düşen meteorun ne olduğu tam bilinmiyor, ancak diğer meteorlarda olduğu gibi atmosferde yanıp yok olduğu düşünülüyor. Eğer yok olmadıysa da çok küçük bir parça olarak yere çakılmış olabilir.