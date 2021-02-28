Meteorlar Bir Kez Daha Türkiye'nin Göklerini Aydınlattı

Son birkaç gündür Türkiye'nin dört bir yanından gelen meteor görüldüğü haberleri dikkat çekiyor. Bugün de özellikle ülkemizin batı şeridinde çok sayıda kişi göktaşı gördüğünü söyledi.

Pek çok badireyle geçen 2020 yılı için pek çok kişi "Bir göktaşı düşmediği kaldı." şakasını yapıyordu. Son iki gündür ülkemizin gökyüzü meteorlarla aydınlanıyor. Yine de bu meteorlar herhangi bir risk oluşturmuyor.

Dün özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de görülen meteorlardan sonra bugün de benzer bir durum batı kıyısındaki illerimizde yaşandı. İzmir-İstanbul hattı boyunca görülebilen bir meteor, birkaç saniyeliğine ışıklar saçarak gökyüzünde yolculuk yaptı.

Meteor yağmuru başlayacak

Her ne kadar bu görüntüler alışılmamış olsa da zaman zaman gezegenimizin bazı bölgelerinde meteor yağmurları gözükür. Bu yıl da pek çok meteor yağmuru gerçekleşecek. Önümüzdeki ayda Lyrids meteor yağmuru İstanbul için zirveye ulaşmış olacak.

Bu tür meteor yağmurlarında göktaşlarından ya da kuyruklu yıldızlardan gelen artıklar gezegenimizin atmosferine giriş yapıyor. Sürtünme ve yüksek hız nedeniyle çoğu yüzeye inemeyen bu taşlardan düşebilenleri bulanlar da sıklıkla incelenmesi için üniversitelere götürüyor.

Bu tür olaylar görülmeye devam edecek

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, daha önce yaptığı açıklamalarda meteor yağmurundan korkmamamız gerektiğini ve bu olayların da daha yeni başladığını ifade etmişti. Prof. Dr. Bektaş, "Meteor yağmurlarının bile takvimi var. Kuzey yarım kürede özellikle Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede bu meteor yağmurlarının daha çok şov şeklinde görmek mümkün." demişti.

Göktaşları özellikle ABD'de sık sık müzayedelerde alıcı buluyor. Fiyatları binlerce doları bulabilen meteor kalıntıları, bilim insanlarına da araştırmaları için önemli kaynak sağlıyor. Önümüzdeki aylarda da meteorlar sık sık gündem olacak gibi duruyor.