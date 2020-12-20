Acun Ilıcalı'nın Exxen platformuna geçen ve YouTube'dan Konuşanlar şovunun bölümlerini kaldıran Hasan Can Kaya, 24 saatte 60 bin abone kaybetti.

Hasan Can Kaya'nın YouTube üzerinden gerçekleştirdiği programı Konuşanlar, oldukça çok sayıda takipçi çekmeyi başarmıştı. Daha sonra Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'e geçtiğini açıklamıştı.

Bu geçişin ardından programın bölümleri YouTube'dan kaldırılmıştı. Görünüşe göre Hasan Can Kaya'nın takipçileri, şimdiye kadar keyifle izledikleri içeriklerden uzak kalmayı pek de hoş karşılamadı. 24 saatlik süreçte kanal 60 bin takipçi kaybetti.

Konuşanlar Exxen'e geçti

Konuşanlar'ın transferini Acun ılıcalı kendi Instagram hesabı üzerinden açıklamıştı. Pandemi döneminde yayınlanmaya başlayan program, çok kısa bir sürede trendler listesinde başa oynamaya da başlamıştı.

Ilıcalı yapımın ne zaman yayında olacağı ya da formatında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda bir bilgi paylaşmamıştı. Daha önce farklı projelerde de görev alan Hasan Can Kaya, Youtube'da büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Programı bu kadar popüler hale getiren ise alışılmadık yapısı olmuştu. İlk bölümde seyirciler ile sohbet eden Kaya, bu bölümde bir konuşanlar listesi hazırlıyordu. Daha sonra bu konuşanlar, gelen sorularla ilgili hikayelerini anlatıyordu. En çok çarpı kazanan ise konser biletine sahip oluyordu.

Youtube seyircileri abonelikten ayrılıyor

Twitter'da raporlar hesabından yapılan açıklamaya göre, Hasan Can Kaya'nın kanalı sadece 24 saat içerisinde 60 bin abone kaybetti. Kanalın toplam takipçi sayısı, 1,75 milyon seviyesinden 1,69 milyon seviyesine kadar geriledi.

Acun Ilıcalı'nın Exxen projesi 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Platform ilk 1 haftalık süreçte ücretsiz olarak izlenebilecek. Yarışma programları ve kendi kanalı ile büyük başarı yakalayan Ilıcalı, bu başarısını dijital yayın platformlarında da sürdürmeyi amaçlıyor. Sizce Exxen tutacak mı?