Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de yayınlanacak dizilerden birisi de 2000'li yıllarda TV'ye damgasını vuran Sihirli Annem'in yeniden yapımı olacak. Twitter kullanıcıları dizinin afişi üzerinden mizahla karışık eleştiri bombardımanına başladı.

2003'te Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Sihirli Annnem dizisi, Harry Potter efsanesi ile büyücülük konulu fantastik dizi ve filmlere ısınan koca bir neslin tek Türkçe dizisi olmuştu. 7 sezon devam eden disi, 2012'de yayından kaldırıldı, ancak TV kanalları dizinin tekrar bölümleri ile reyting almaya devam etti.

Geçtiğimiz hafta sonu boyunca Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen için bir dizi proje duyuruldu. Bunlardan birisi de Ilıcalı'nın bizzat kızının hayranlığını görünce yeniden çekmeye karar verdiği Sihirli Annem dizisi. Tabii ki Harry Potter "uyarlaması" orijinal yapıma kıyasla kadro olcukça farklı. Durum böyle olunca da Twitter kullanıcıları, mizah dozu yüksek eleştiri oklarını Sihirli Annem dizisine çevirdi.

Exxen'de yayınlanacak Sihilir Annem dizisinin afişi:

Twitter'dan yapılan eleştirel paylaşımlar:

En güzelini en sona sakladık: