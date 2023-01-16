Orta gelirliye konut kampanyası "Yeni Evim"in detayları belli oldu. Kampanya için oluşturulan internet sitesi erişime açıldı. Yeni Evim Kampanyası için başvurular da resmen başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ocak ayının başında yaptığı bir açıklamada yeni bir konut paketi duyurmuştu. "Yeni Evim" isimli bu kampanya, daha önce ev satın alamamış vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı amaçlıyordu.

Yapılan ilk açıklamalarda, 16 Ocak itibarıyla bir internet sitesinin hizmet vermeye başlayacağı ve uygulama ile ilgili tüm detayların bu internet sitesi üzerinden incelenebileceği ifade ediliyordu. Bugün, açıklandığı gibi Yeni Evim kampanyasına ilişkin internet sitesi resmen erişime açıldı.

İnternet sitesinde tüm detaylar bulunuyor!

yenievimkampanyasi.com.tr adresi üzerinden ulaşılan internet sitesinde, konut kredi paketi ile ilgili tüm detaylara yer veriliyor. Biz bu detayları az sonra size aktaracağız. Ancak önce en çok merak edilen o soruya cevap verelim. Yeni Evim kampanyasına nasıl başvuru yapılacak?

Yeni Evim konut kampanyasına nasıl başvuru yapılır?

Adım #1: Satın alacağınız evi belirleyin. Müteahhit veya emlakçı ile görüşüp, evin Yeni Evim'e uygun olduğuna emin olun.

Satın alacağınız evi belirleyin. Müteahhit veya emlakçı ile görüşüp, evin Yeni Evim'e emin olun. Adım #2: Başvuru sürecinde Bankaya , Yeni Evim kampanyasından faydalanılmak istendiğinin söylenmesi yeterli.

Başvuru sürecinde Bankaya Yeni Evim kampanyasından faydalanılmak istendiğinin söylenmesi yeterli. Adım #3: Normal konut kredisi çekiyor gibi standart prosedür kapsamında inceleme yapılacak.

Normal konut kredisi çekiyor gibi kapsamında inceleme yapılacak. Adım #4: Kredi başvurusu kabul edilen vatandaşlar, evi satın alabilecek.

%10 peşinat ile %0,69 faizli konut: İşte yeni konut kredisinin detayları

%10 asgari peşinat oranı

Azami 15 sene vade, %0,69’dan başlayan faiz

Verilecek kredinin tavan limiti: 1. Bölge ilde (İstanbul) en çok 5 milyon TL 2. Bölge illerde (Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla) en çok 3 milyon TL 3. Bölge illerde (Diğer tüm iller) en çok 2 milyon TL

İlk 3 yıl taksitlerin bir kısmı geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üstlenilecek. Böylece ilk 3 sene için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak.

Taksitler, hane halkı gelirinin %40'ını geçmeyecek.

geçmeyecek. Yaş sınırı yok, kişinin kredibilitesinin olması yeterli.

olması yeterli. İlk etapta 100 bin ailenin konut sahibi olması sağlanacak.

Satın alınan ev 5 yıl satılamayacak:

Vatandaşlar, kampanya ile satın aldıkları konutları 5 yıl boyunca satamayacak. Ayrıca haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler, gereği yapılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılacak. Sektördeki fiyat artışları takip edilecek.

Kampanyadan faydalanacak vatandaşlarda aranan şartlar:

Konut satın alacak kişinin halihazırda hiçbir konuta sahip olmaması Arazi arsa ve tarla varsa bunlar kapsam dışında olacak. Devre mülkler ve kırsalda evi olanların konut alma hakkı olacak.

Son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması

olması İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin ve Muğla’da konut almak isteyenlerin son bir yıldır buralarda ikamet ediyor olması

Kampanyaya hangi projeler dahil olacak?

İkinci el konutlar bu projeye dahil edilmeyecek.

Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler.

Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler. GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği 'ne bağlı olan şirketlerin projeleri.

'ne bağlı olan şirketlerin projeleri. 81 ilimizin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri ; teknik ve mali kriterler karşılandıkça bu sürece dâhil olacaklar.

; teknik ve mali kriterler karşılandıkça bu sürece dâhil olacaklar. Sosyal donatı alanları olan konutlar öncelikli olacak .

. Sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeler teşvik edilecek.

Dikkat: Çekiliş ve başvuru ücreti olmayacak! Ev hayali kurarken para kaybetmeyin!

Yeni Evim için açılan internet sitesinde, söz konusu konut kredi paketinde herhangi bir çekiliş veya başvuru ücreti bulunmayacağı ifade ediliyor. Bu konut kredisi paketini kullanarak insanların parasını almak isteyen dolandırıcılar tarafından istismar edileceğine eminiz. Bu yüzden dikkatli olun.

Faiz oranları yüzde kaç olacak?

2 milyon TL'ye kadar kredi kullanılması durumunda yüzde 0,69 faiz uygulanacak. 2 ila 4 milyon TL arasındaki kredi kullanımlarında yüzde 0,79, 4 ila 5 milyon TL arasındaki kredi kullanımlarında ise yüzde 0,89 faiz uygulanacak. Ayrıca ilk üç yıl, hane halkının yüzde 30'unu geçen krediler için destek verilecek. Bu destek, son 8 yıl itibarıyla geri ödenecek.

Yeni Evim kampanyası için oluşturulan internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.