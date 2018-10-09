Örümcek Adam'ın Ağ Atıcıları Gerçek Oldu

Henüz bir radyoaktif örümcek tarafından ısırılıp Örümcek Adam olmak mümkün değilse de, ağ atıcılarına gerçekten sahip olmak mümkün.

Son yıllarda hem cosplay hem de evlerde geliştirilen ekipmanlar oldukça ilerledi. Bu durumun bir sonucu olarak da ev yapımı süper kahraman ekipmanları üretilmeye başladı. Süper kahraman cephaneliğine en son eklenen parça ise işlevsel bir Örümcek Adam ağ atıcısı oldu.

Nereden Bulunur?

Bu süper kahraman icadının arkasındaki isim ürünü Etsy üzerinden satışa sunsa da ürün, ne yazık ki tükenmiş durumda. Ürünü ilk alanlar bazı ufak teknik sorunlar olduğunu bildirse de, yapılan düzenlemelerin ardından herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını bildirdiler.

Nasıl Çalışıyor?

Etsy'deki tanıma göre ağ atma teknolojisi, Neodymium adlı nadir bir maddeden üretilen mıknatısı kullanıyor ve 4 metre civarında bir menzile sahip.

Olayın muhteşemliğini bir yana bırakırsak, cihazın sahip olduğu güçlü manyetik kuvvetten dolayı elektroniklerin yanında kullanılmaması ve kalp pili kullananların kesinlikle ürünü kullanmaması tavsiye ediliyor.

Ağ Atma Özellikleri

Ürünü yapan mühendise göre cihazın attığı ağı kullanarak bütün Örümcek Adam hareketlerini yapmak mümkün değil, sadece manyetik yüzeylere yapışmayı sağlıyor. Yine de cadılar bayramı kıyafetleri ya da cosplayler için muhteşem bir eklenti. (Hatırlatma: 15 yaşın altına tavsiye edilmiyor.)

Cihazın iki farklı yeniden kullanılabilir ağ atma özelliği bulunuyor. Bunlardan birincisi çizgi romandaki görüntüye benzer bir görüntü yaratan polyester ağ. Diğeri ise süper güçlü "ÖrümcekTeli" ağı, yeşil LED yönlendirme ışığına sahip fırlatma belirleme sistemine ve gömülü güvenlik özelliğine sahip.

Cihazın nasıl çalıştığını merak eden ya da kendisi yapabileceğine inanalar için burada bir de video var:

Büyük Güç, Büyük Sorumluluk Getirir

O yüzden şu yasal uyarıları hatırlatmakta yarar var:

"Asla canlı varlıklara doğrultmayın, asla mıknatısları yutmayın."

"Asla ağ ile bir şeyleri çekmeye çalışmayın ya da bir şeyleri çekmesi için kuvvet uygulamayın."

"HeroTech bu ağ atıcı ya da parçalarının kullanılmasından doğacak hiç bir zararın sorumluluğunu kabul etmemektedir."