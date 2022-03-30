Sizi Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine götürecek, halkın günlük hayatını görebileceğiniz videoları listeledik. İzleyeceğiniz videolar sizi adeta zaman yolculuğuna çıkaracak.

Zamanda yolculuk yapmak 2022'ye girdiğimiz bu günlerde bile mümkün değil. Özellikle de geçmişe gitmek sadece filmlerde görebileceğimiz bir şey. Bu durum ileride değişir mi bilinmez, ancak daha çok ama çok uzun yıllar boyunca zamanda yolculuk yapamayacağız. Peki zamanda yolculuk kavramı sadece fiziksel olarak bir tarihe gitmek midir? Şu anda ceplerimizde taşıdığımız o muhteşem teknolojik cihazlar zamanda yolculuk yapmamızı sağlamıyor mu?

Belki biz farkında değiliz, ancak aslında uzun yıllardan beri zamanda yolculuk yapmamıza olanak tanıyacak teknolojiye sahibiz. Bu teknolojik cihazlara ise kameralar diyoruz. Kameralar sayesinde, bu cihazın kadrajına sığacak anı kendi bakış açımızdan kayda alıyoruz. Bu da aslında bizim zaman içerisinden bir parça alıp arşivlediğimizi gösteriyor.

Tarih kokan geçmişimizi ne kadar tanıyoruz?

Bu ülkede yaşayan bizler kafamızı arkamıza çevirip tarihimize göz atmaya kalktığımızda iyisiyle kötüsüyle köklü bir imparatorluk görürüz. Bir dönem tüm dünyaya hükmedecek güce ulaşıp daha sonra sanayi devriminin gerisinde kalarak güç kaybeden Osmanlı İmparatorluğu, her zaman kitaplarda okuduğumuz, ancak ne şehir hayatını ne de o dönemin havasını göremediğimiz bir dönem.

Bugün ise bu durumu biraz tersine çevirmek istiyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri ve genç cumhuriyetimiz kurulmadan önceki savaş zamanlarında kaydedilmiş videoları sizler için derledik. İtilaf Devletleri'nin ülkemize girdiği anlardan, Osmanlı döneminde halkın günlük hayatta neler yaptığına kadar pek çok video bulunan listemiz, sizleri zamanda kısa bir yolculuğa çıkaracak. Hadi gelin şimdi 100 yıldan eski dönemlere, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde hayatın nasıl olduğuna bakalım.

Osmanlı dönemindeki günlük hayatın kaydedildiği videolar

1900'lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki esnaflar

1910'lu yıllarda İstanbul

1911-1922 yılları arasında kaydedilmiş İzmir görüntüleri

1913 yılı İşgal halinde olan Edirne (Bulgar arşivi)

1910'lu yıllarda Beyazıt Camii (İstanbul)

1909 - 1918 yılları arası önemli Osmanlı İmparatorluğu

1919 yılı İstanbul görüntüleri (Fransa arşivi)

1910 - 1929 yılları arasında kaydedilmiş görüntüleriyle Osmanlı'nın eski Avrupa kenti Sarayova

1914 yılında İstanbul (İtalyan arşivi)