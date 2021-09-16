2021 KPSS ve Öğretmenlik Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, milyonlarca vatandaşın memuriyet hayaliyle girdiği 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçlarını açıkladı. sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanan sonuçlara T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresi ile ulaşılabiliyor.

ÖSYM, memur olmak isteyen çok sayıda vatandaşın merakla beklediği KPSS sonuçlarını resmen açıkladı. A grubu ile öğretmenlik için sınava giren vatandaşlar, an itibarıyla sınav sonuç belgelerini görüntüleyebiliyorlar.

2021 KPSS, birkaç oturum şeklinde yapılmıştı. 1 Ağustos'ta yapılan ilk oturumdan sonra 7-8 Ağustos ve 15 Ağustos'ta da sınav oturumları yapılmıştı. İşte şimdi, bu sınavların tüm değerlendirilmesi yapılmış durumda. Vatandaşlar bu sonuçlarla, memur olup olamayacaklarını anlama imkanı yakalamış olacaklar.

KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖSYM, konuyla ilgili açıklamalarında "2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı." dedi. Peki KPSS sonuçlarına nasıl bakılır?