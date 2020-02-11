Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların başvuru ve tercihlerini yapabilecekleri Mobil Aday İşlemleri Sistemi’nin (AİS) hizmete açıldığını duyurdu. Adaylar, akıllı telefonlarına yükleyecekleri uygulama ile internet sitesinden yapabildikleri tüm işlemleri gerçekleştirebilecekler.

Adayların başvuru ve tercih sürecini mümkün olduğunda hızlandırmak isteyen Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), çok önemli bir dijital dönüşüme imza attı. Kurumdan yapılan açıklamada, Mobil Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Mobil Görevli İşlemleri Sistemi'nin (GİS) hizmete açıldığı ifade edildi.

Adaylar bugünden itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’nı akıllı telefonlarına yükleyebilecek ve 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden yapabildikleri tüm işlemleri mobil olarak gerçekleştirebilecek. Aynı şekilde sınav görevlileri de ÖSYM Görevli İşlemleri Mobil Uygulaması vasıtasıyla 'gis.osym.gov.tr' internet sitesinden yapabildikleri tüm işlemleri uygulayabilecek.

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması, oldukça sade bir arayüze sahip

AİS mobil uygulaması üzerinden başvuru ve tercihlerini yapabilecek olan adaylar, bunlara ilişkin güncelleme ve görüntüleme işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri gibi sınav sonuçlarını ve yerleştirme sonuçlarını da uygulamadan görüntüleyebilecekler. Adaylar ayrıca ÖSYM'ye gönderecekleri dilekçelerde kullanılan evrak referans numarasını da mobil uygulama üzerinden alabilecekler. Aynı zamanda şehit veya gazi yakınlık bilgileri, SGK üzerinden sorgulanabilecek ve muafiyet hakları olan adaylar sınavlara ücret ödemeden başvuru yapabilecekler.

Adayların, açıklanan sınav sonuçlarına dair bildirim alacaklarını söyleyen ÖSYM, bu özellik sayesinde adayların sınav sonuçlarından anında haberdar olacaklarını ve başvuru tarihlerini kaçırmadan işlem yapabileceklerini aktardı. Şifre değişikliği, adres, iletişim, eğitim, sağlık gibi bilgilerin güncellenebileceği uygulama, aynı zamanda takip edilen sınavlara ilişkin detaylara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılmasına imkan tanıyacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi uygulamasının Android sürümünü buradan, iOS sürümünü ise buradan telefonunuza indirebilirsiniz.