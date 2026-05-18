Otobüs büyüklüğünde bir gök taşı olan 2026 JH2'nin, son birkaç güne kadar varlığı bile bilinmiyordu ve Dünya'nın yanından geçti gitti.

Uzay bilimcileri ve astronomi dünyasını hareketlendiren kritik bir kozmik yakınlaşma yaşandı. Otobüs büyüklüğünde olduğu belirtilen bir gök taşı, Dünya'nın yaklaşık 90.000 kilometre yakınından geçip gitti.

Bu mesafe, ilk bakışta oldukça uzak görünse de aslında Dünya ile Ay arasındaki toplam mesafenin kabaca sadece dörtte birine denk geliyor. Bilim insanları yaptıkları incelemelerde bu kaya parçasının gezegenimize çarpma riskinin bulunmadığını doğrulayarak yüreklere su serpmiş olsalar da madalyonun bir de karanlık yüzü var. Gökyüzünü sürekli tarayan onca gelişmiş sisteme rağmen, bu gök taşının gelişini kimse ancak birkaç gün öncesine kadar fark edemedi.

"Bir şehri doğrudan yok edebilirdi"

Resmî olarak "2026 JH2" olarak adlandırılan bu gök taşının detayları ortaya çıktıkça tehlikenin boyutu daha net anlaşılıyor. Yapılan ölçümlere göre gök taşının çapı yaklaşık 16 ila 35 metre arasında değişiyor ve uzayda saniyede yaklaşık 8 kilometre üzerinde bir hızla yol alıyordu.

Astrofizikçi Mark Norris, New Scientist dergisine yaptığı açıklamada durumu "çarpmadan geçebileceğiniz en yakın mesafe" olarak tanımladı. Norris, bu büyüklükteki bir uzay kayasının eğer Dünya'ya çarpmış olsaydı "bir şehri doğrudan harabeye çevirebilecek türden bir şey" olduğunun altını çizdi.

Kurtulmak için birkaç gün yeterli mi?

Uzaydaki bu tehlikeli nesnelerin neredeyse burnumuzun dibine gelene kadar fark edilememesinin arkasında basit bir neden var. Derin uzayın kapkara arka planında bu nesnelerin küçük, hızlı ve adeta görünmez olmaları tespiti imkansız hâle getiriyor. Her ne kadar son yıllarda erken tespit sistemleri büyük ölçüde geliştirilmiş olsa ve NASA'nın DART misyonu bir gök taşının yörüngesini değiştirmenin gerçekten mümkün olduğunu kanıtlamış olsa da zamanlama hâlâ en zayıf halkamız.

Bir gök taşını itebiliyoruz, yörüngesini kaydırabiliyoruz ancak bunun için aylarca, hatta yıllarca öncesinden hazırlık yapılması gerekiyor. Bir şehri haritadan silebilecek güçteki bir kayanın yanımızdan geçip gittiğini ve insanlığın bundan sadece geçen hafta haberdar olduğunu düşünürsek, olası bir felaket senaryosunda birkaç günlük bir sürenin bize hiçbir kaçış alanı tanımayacağı ne yazık ki bariz bir gerçek.