Otobüs ve Kamyonlara Takograf Zorunluluğu Getirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs ve kamyonların sayısal takograf bulundurması ve bu cihazlardan alınan verilerin bakanlığa iletilmesi şartı getirdi. Böylelikle trafik kazalarının engelleneceği ve yolcu güvenliğinin sağlanacağı düşünülüyor.

2020 yılına girmemizle birlikte hayatımıza bazı yeni uygulamalar girdi. Bu uygulamalardan bir tanesi de ülkemizde otobüs ve kamyon şoförlüğü yapan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Çünkü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yayımladığı yeni bir yönetmelikle birlikte otobüs ve kamyonlarda bulunan sayısal takograflardan veri indirme ve indirilen bu verileri bakanlığa iletme zorunluluğu getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla birlikte trafik kazalarının önüne geçileceği düşünülüyor. Çünkü bu uygulama kapsamında şoförlerin hem yaptığı hızlar hem de toplam sürüş süresi bakanlık tarafından denetlenmiş olacak. Böylelikle de özellikle kamyon ve otobüslerin aşırı hız yapmasının önüne geçilecek hem de şoförlerin aşırı yorgunluğa bağlı uyumaları engellenmiş olacak.

Sayısal takograflar, otobüs ve kamyonların kara kutuları olarak biliniyor. Çünkü bu cihazlarda yapılan yolculuğa dair tüm veriler, detaylı bir şekilde yer alıyor. Otobüs ve kamyonlara böyle bir zorunluluk getirilerek araçlardaki sayısal takograflar, bakanlık tarafından denetlenmiş olacak. Böylelikle hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliği sağlanmış olacak.

Uzun zamandır otobüs şoförlüğü yapan Hasan Geniş, yeni sistemin faydalı olacağına inananlardan. Çünkü Geniş, yeni nesil sayısal takografların bir yolculuğa ait tüm verileri depoladığını ve bu verilere bir yıl süreyle erişilebildiğini söylüyor. Böylelikle şoförlerin aşırı hız yapamayacağını belirten Geniş, 9 saatlik yasal limitin de yeni sistemle birlikte aşılamayacağını söyledi. Deneyimli otobüs şoförüne göre yeni sistem, yedek şoförlere olan önemi de artıracak.

Sayısal takograf üzerinden analiz yapılmasını sağlayan yazılımın geliştiricisi olan şirketin Genel Müdürü Fırat Yılanlı, yeni sistem ile birlikte firmalara puanlama sisteminin geleceğini ifade etti. Bu sistemin nasıl çalışacağına dair bilgi de veren Yılanlı, firmalara sayısal takograflardan alınan verilerin bakanlık tarafından incelendikten sonra belirli puanların verileceğini söyledi.

Yılanlı'ya göre puanlama sistemi, araçların yaptıkları hızlara ve şoförlerin yasal limitin üzerindeki sürelerde araç kullanmasına göre belirlenecek. Böylelikle firmalar, aldıkları puanlara göre bazı cezalara çarptırılabilecekler. Ancak şu an için, firmaların alacağı puanların vatandaşlarla paylaşılıp paylaşılmayacağı konusu netlik kazanmamış durumda. Yeni sistem, ilerleyen dönemlerde daha netleşecekmiş gibi görünüyor.