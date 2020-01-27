AltSpace isimli bir şirket, bilgisayar ortamında dünyanın ilk otonom yarış aracını geliştirmeyi başardı. Robocar olarak isimlendirilen araç, oluşturulan bir dokunmatik ekranla en ince detayına kadar incelenebiliyor. AltSpace, bu projeyi hazırlayabilmek içinse Unreal Engine 4 kullandı.

Bilgisayar teknolojileri her geçen gün biraz daha gelişiyor ve bu gelişim, beraberinde pek çok yeniliğin de kapılarını aralıyor. Özellikle video oyun sektörünün son yıllarda geçirdiği evrim ortada ve yeni oyunlar, grafiksel anlamda ciddi bir gerçeklik sunuyor. Şimdiyse bilgisayar teknolojilerinin geldiği son nokta, dünyanın ilk otonom yarış aracının geliştirilmesini sağladı.

Gerçekçi üç boyutlu görseller, herhangi bir projenin tanıtımı için büyük bir önem arz ediyor. Üstelik oluşturulan üç boyutlu görüntüler, etkileşimli bir hale getirildiği zaman işin rengi daha da değişiyor ve bu etkileşimi deneyimleme imkanı bulan kişiler, gördükleri karşısında ciddi anlamda etkileniyorlar. İşte bu etkileyici görüntülerin oluşturulması için de oyun motorları kullanılıyor.

Hem video oyun sektörünün hem de 3 boyutlu görüntüler üzerinde çalışan mimarlık ve mühendislik gibi sektörlerin en çok tercih ettiği grafik motorlarından bir tanesi Unreal Engine. Dünyanın ilk otonom yarış aracı da Unreal Engine kullanılarak oluşturuldu ve bu çalışma, oyun motorlarının geldiği son noktayı ortaya koyuyor.

Unreal Engine kullanılarak oluşturulan otonom yarış aracıyla ilgili hazırlanan animasyon, elbette Fortnite veya PUBG gibi bir grafik deneyimi sunmuyor. Ancak uzmanlar, geliştirdikleri projeyle dünyanın ilk otonom yarış aracının tüm detaylarını görüntüleyebiliyorlar. Bu durum, özellikle profesyonel projelerin ilerleyen dönemlerde nasıl tanıtılacağını gözler önüne seriyor.

Unreal Engine kullanarak oluşturulan dünyanın ilk otonom yarış aracı

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf, fazlasıyla gerçekçi bir yapıya sahip. Ancak geliştiriciler, bu tasarımı tamamen bilgisayar ortamında oluşturmuş durumdalar. "AltSpace" isimli bir görselleştirme şirketi tarafından hazırlanan bu araç, "Robocar" olarak isimlendiriliyor. Şirket ayrıca, benzer şekilde hazırlanan araçların yarışabilmeleri için de Roborace olarak isimlendirilen bir platform da oluşturmuş durumda.

Roborace için motor yarışlarına yeni bir yaklaşım diyebiliriz. Çünkü hem Robocar hem de bundan sonra oluşturulacak farklı modeller, sadece algoritmalar ile yarıştırılacak. Yani söz konusu araçlar, yazılım mühendislerinin yetenekleri kadar hızlı olabilecekler. AltSpace, bu yeni sektörün bir an önce gelişmesi ve çok sayıda yazılım mühendisinin Roborace'e yönelmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

AltSpace, Robocar projesini sadece bilgisayar ortamında geliştirmekle yetinmedi. Proje için dokunmatik bir de ekran tasarlayan AltSpace, bu ekran üzerinden Robocar'ın tüm teknik özelliklerini muhteşem bir uyum içerisinde sergileyebiliyor. AltSpace, bu ve bunun gibi dokunmatik ekranların özellikle profesyonel projeler için çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ediyor.

Bu dokunmatik ekran, aracın dış görünüşünün yanı sıra, tüm mühendislik yapılarının detaylarını da sergileyebiliyor. Yani bu dokunmatik ekran ile dünyanın ilk otonom yarış aracı olan Robocar'ın en hassas detaylarını bile inceleyebiliyorsunuz. AltSpace'e göre bu tür dokunmatik ekranlar, sadece Robocar değil diğer teknoloji üreticileri için de kullanılabilir. Yani bir BMW'nin tüm teknik detayları, bu tarz bir dokunmatik ekran üzerinden incelenebilir.

AltSpace, Robocar projesinin 3 boyutlu modellemesi için Autodesk 3DS Max isimli bir çizim programı kullanıyor. Bu programdan elde ettiği modellere gölgelendirme ve render işlemlerini yapan AltSpace, her detayını düşünerek tasarladığı Robocar'ı Unreal Engine 4 ile de kullanıma hazır ve animasyon haline getirmiş geliyor.

Unreal Engine ile geliştirilen dünyanın ilk otonom aracı Robocar'ın videosu