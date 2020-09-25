Outlast 3 Beklerken Outlast Trials Geliyor: Tüm Detaylar

Bizlere korku dolu anlar yaşatan ve geceleri uyku yüzü göstermeyen Outlast, uzun bir sürenin ardından geri dönüyor. Outlast 3 şeklinde bir devam oyunu beklerken, Outlast Trials isimli bir nebze değişik bir oyunla karşılaşmak bizleri şaşırtmış durumda. Gelin hep beraber Outlast Trials’ın hikâyesine, fragmanına ve bilinen tüm detaylarına yakından bir göz atalım.

Korku oyunlarının belki en çok korkutanı, bizlere buluntu film havası yaşatan Outlast, uzun süren sessizliğinin ardından yeni bir oyunla bizlere uykusuz geceler yaşatmaya devam edecek. Outlast 3 olarak ve devam oyunu şeklinde çıkması beklenen yeni oyun ise Outlast Trials olarak adlandırıldı.

Yapısı gereği foundfootage tarzı filmlere aşırı derecede benzeyen ve ürpertici bir akıl hastanesinde geçen Outlast; hayatta kalma unsurları, birincil şahıs bakış açısının getirdiği kısıtlı görüş alanı ve "jumpscare" sahneleri ile bizleri korku dolu anlara sürüklüyordu. Fakat Outlast Trials ilk oyundan biraz daha farklı olacak. Outlast Trials hakkında bilinen tüm detaylara yakından bakıyoruz.

Outlast Trials'ın hikâyesi:

Outlast Trials ile birlikte ilk oyunda bulunan akıl hastanesine benzer bir mekâna geri dönüyoruz gibi duruyor. Fakat bu sefer oyuncular, Soğuk Savaş dönemine doğru geçmişe bir yolculuğa çıkacak, gizli tesislerde yapılan akıl kontrol deneylerini deneyimleyecek. Hatta oyuncular, bu ürkütücü tesislerde yapılan zihin kontrolü deneylerinden kaçıp hayatta kalmaya çalışacak. Henüz fragmanın bizlere verdikleriyle sınırlı olan bilgilerimiz, kesin bir şeyler söylememize engel oluyor. Fakat büyük ihtimalle Outlast Trials ile birlikte, ilk iki oyunda adını sıklıkla duyduğumuz Murkoff Coporation’ın kökenlerine ineceğiz gibi duruyor.

Oyunun Steam sayfasında ise konusuyla ilgili şu açıklamalar bulunuyor: “Soğuk Savaş döneminde geçen Outlast Trials, insan deneklerin; ileri düzeyde beyin yıkama ve zihin kontrolü deneylerine tabii tutulması için istekleri dışında Murkoff Corporation kaçırılmasını işliyor. Bu güvensizlik, korku, şiddet dünyasında; ahlaki değerlerinize, dayanıklılığınıza ve akıl sağlığınıza meydan okunuyor olacak.” Outlast Trials’ın hikâyesiyle ilgili bilinenler ne yazık ki şu anlık bu kadar. Bu yüzden, önümüzdeki dönemlerde yeni çıkan bilgilerle, oyunun iç yüzü hakkında daha çok bilgi sahibi olabileceğiz gibi duruyor.

Outlast Trials, diğer Outlast oyunlarından farklı olacak:

Bildiğiniz üzere Outlast serisi, oldukça yoğun hayatta kalma öğeleri üzerine kurulu ve bizleri de asıl bu şekilde korkutuyor, çünkü oyunda karşınıza çıkan şeylerle savaşmak için bir silahınız bulunmuyor. Bu çaresizlik duygusu ise oyuna daha korkutucu bir hava katıyor. Durum böyle olunca tek başınıza elinizde sadece pilleri bitip duran el kamerasıyla kala kalıyorsunuz.

Bu oynanış mekaniklerinin Outlast Trials’a da eklenmesi bekleniyor. Fakat yeni oyunu, serinin diğer oyunlarından ayıran en büyük değişiklik co-op odaklı olması olacak. Her ne kadar oyunu tek başınıza da oynayabilecek olsanız da oyunun asıl üzerinde durduğu şey çoklu oyuncu modu. Multiplayer oynanış ise oyunun korkunçluk seviyesi dâhil birçok şeyi değiştirecek gibi duruyor.

Büyük ihtimalle çoklu oyuncu modunda yine kendimizi belirli silahlarla savunamayacağız. Fakat çoklu oyuncuyla Outlast Trials’ın, diğer oyunlara göre daha az korkunç olacağını ön görebiliriz. Birçok oyuncu ise Outlast Trials’ın çoklu oyuncu moduyla; Dead Space 3 veya Resident Evil 5 gibi korku unsurlarını kaybedeceğini düşünüyor.

Outlast Trials ne zaman çıkacak?

2017’den bu yana bir açıklanan bir sessiz kalınan üçüncü Outlast oyunu nihayet bi resmiyet kazanmış oldu. Yayınlanan sinematik fragmanda da belirtildiği üzere Outlast Trials, 2021 yılında piyasaya çıkacak. Kesin bir tarih henüz belli olmasa da oyunun 2021’in ikinci yarısına yakın bir tarihte gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda oyunun 2021 yılında çıkacak olması, yeni nesil konsollara da geleceğini hemen hemen kesinleştiriyor.

Bu bilgiler doğrultusunda Outlast Trials çok büyük ihtimalle 2021 yılının ortalarında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için piyasaya sürülecek. Outlast Trials, kendisiyle aynı zamanda çıkacak olan Resident Evil 8 (Village) ile epey bir karşılaştırılacak gibi duruyor.

Outlast ve Outlast 2’de neler yaşanmıştı?

Serinin korku oyunu kategorisinde devrim yaratan ilk oyunu Outlast’da, serbest araştırmacı/gazeteci olan Miles Upshur ile korku dolu saatler yaşıyoruz. Mount Massive Asylum isimli bir akıl hastanesinde insanlık dışı deneyler yürütüldüğüne dair isimsiz e-posta alan Miles, araştırma yapmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için Mount Massive akıl hastanesine gidiyor. Burada hastaların deneyler sonucunda delirdiğini ve Variant olarak adlandırılan oldukça agresif mutant benzeri yaratıklara dönüştüğünü gören Miles, buradan kurtulmanın yollarını arıyor.

Walrider isimli nanorobotlardan oluşan ve başta doğaüstü bir varlık gibi görünen baş kötünün olduğu Outlast oyununda, Miles Walrider tarafından ele geçiriliyor ve oyun kötü son ile bitiyor. Whistleblower isimli DLC ile birlikte de Miles’ı en başta hastaneye yönlendiren Waylon Park isimli bir Murkoff çalışanının yaşadıklarını oynuyoruz ve Murkoff konseptine daha derinlemesine dalıyoruz.

İkinci oyun Outlast 2 ise başka bir baş karakter içeriyor. Bu sefer Blake Langerman isimli bir gazeteciyle, Arizona’nın ıssız bir köyünde delirmiş bir tarikatın arasında kalıyoruz. Köye gitmeye çalışırken helikopteri düşen Blake, uyandığında karısının kaçırılmış ve helikopter pilotunu derisi yüzülmüş bir hâlde buluyor. Karısını kurtarmak için zorlu bir göreve atılan Blake, ise bir yandan çocukluk kabusları ile boğuşuyor. Tüm bunların sonunda köy sakinlerinin delirmesinin ardındındaki sebep yine Murkoff Corporation çıkıyor.

Oyuncular olarak heyecanla Outlast 3 beklerken duyurulan Outlast Trials hakkında tüm bildiklerimizi bir araya topladığımız içeriğimizin sonuna geldik. Önümüzdeki dönemde Outlast Trials hakkında daha çok bilgiye ve oynanış fragmanına sahip olacağız gibi duruyor. Sizler yeni çıkacak olan Outlast Trials hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok oyuncu modu gerçekten de deneyimi büyük ölçüde etkileyecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.