Overwatch 2 Resmen Kapıda! Beta’ya Nasıl Katılım Sağlanır?

Blizzard’ın sevilen oyunu Overwatch’ın yeni oyunu Overwatch 2 kapıda. Blizzard, oyunculara açacağı beta sürecine nasıl katılım yapılabileceğini duyurdu. Gelin birlikte göz atalım.

Blizzard Entertainment’ın ilk çıktığında Team Fortress 2 benzeri olarak anılan Overwatch oyunu, oyuncular arasında eskiden daha popüler olsa da hâlâ niş bir kitleye sahip. Blizzard’ın sevilen oyununun devamı olan Overwatch 2, bildiğiniz gibi 2 yıl öncesinden duyurulmuştu.

Overwatch 2’nin çıkışının yaklaşmasıyla birlikte oyun bir beta testi sürecine girdi. Biz de sizlere önce Overwatch 2’nin genel hatlarından bahsedip daha sonrasında Beta sürecine nasıl katılabileceğinizi anlatacağız.

Overwatch 2’de bizleri nasıl değişiklikler bekliyor?

Aslında bunu sizlere daha önceki şu içeriğimizde anlatmıştık. Özetleyecek olursak Overwatch 2, tabii ki grafiksel yükseltmeler barındıracak. Oyunun geliştiricisi, ilk oyunun tabanını bölmek istemediğinden iki oyunun birbirine benzeyeceğini ve oynanışın büyük ölçüde benzer olacağını söylemişti. Oyuna dört yeni oynanabilir karakter geleceği de söyleniyor.

Overwatch 2 betasına nasıl katılım sağlanır?

Yarından itibaren Battle.net hesabını Twitch profiline bağlayan ve Blizzard’ın seçtiği yayıncılar listesinden en az dört saat Overwatch 2 izleyen herkes beta'ya erişim kazanabilecekler. Onaylı yayıncıların listesini burada bulabilirsiniz.

Betada oyuncular 33. kahraman Sojourn'a, tüm yeni kahraman güncellemelerine, yeni Push oyun moduna ve klasik ama güncellenmiş beşe beş savaş moduna göz atabilecekler. Maalesef şu anda beta yalnızca PC oyuncularına açık olacak ancak Blizzard gelecekte konsol oyuncularına Overwatch 2 beta testi açmayı da planlıyor.