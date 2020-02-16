Overwatch, Corona Yüzünden Çin Maçlarını İptal Etti

Overwatch, normalde Çin'e bağlı Guangzhou, Hangzhou ve Şanghay’da oynanması beklenen ev sahibi maçlarını Corona virüsü yüzünden iptal etti. İptal edilen 5. ve 6. hafta maçlarının Çin yerine Güney Kore'nin başkenti Seul'de oynanması planlanıyor.

Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan 2019 Corona virüsü, ilk ortaya çıktığı günden beri yayılmaya devam ediyor. Hem sosyal hayatı hem de ekonomik sektörü etkileyen virüs salgını, son olarak dünya çapından on binlerce katılımcının geldiği Mobil Dünya Kongresi’nin (MWC) iptal edilmesine neden olmuştu. Bu kararın ardından şimdi de Blizzard, Overwatch Ligi’nde oynanan maçların lokasyonunu değiştirmeye karar verdi.

Normal şartlar altında turnuvanın 6. ve 7. haftalarının Çin’e bağlı Guangzhou, Hangzhou ve Şanghay’da oynanması planlanıyordu. Ev sahibi maçlarının iptal edilmesine karar veren Blizzard, bu maçların Çin yerine Güney Kore’nin başkenti Seul’da oynanmasına karar verdi. Verilen bu karara sebep olaraksa oyuncuların, ziyaretçilerin ve organizatörlerin “sağlığı ve güvenliğini korumak” gösterildi.

Kuzey Amerika’daki Overwatch Ligi maçları başladı:

Şu anda Asya bölgesinde oynanacak maçlar için resmi bir takvim yayınlanmış değil. Öte yandan Blizzard; Washington, Florida ve Atlanta’da oynanacak diğer Overwatch maçlarının bu karardan etkilenmeyeceğini söylemişti. Kuzey Amerika’daki sezon ise geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla başladı. Turnuvayı yerinde takip edemeyen izleyiciler ise maçları canlı olarak YouTube üzerinden takip edebiliyorlar.

Bu denli büyük çaplı etkinlikleri iptal etmenin, virüsün yayılmasını sınırlamakta yardımı olup olmayacağı hâlen daha tartışılıyor ancak firmaların bu konuda çok fazla şansı olmayabilir. Bu noktada enfeksiyon tehdidi yüksek olsun ya da olmasın insanlar, böyle kalabalık etkinliklere katılmaktan çekiniyor. Nitekim yarısı boş olan salonlarda e-spor maçları yapmanın çok da anlamı olduğunu söyleyemeyiz.

Activision Blizzard veya diğer dev şirketler, Corona virüsü salgınının yayılmasına katkıda bulunacak en ufak bir şey bile yapmak istemiyorlar. Bu da alınan kararların şirketler açısından oldukça mantıklı olabileceğini gösteriyor.