Dubaili Bir Adam, Ailesine Para Yüzünden Dava Açtı

Yaşamını İngiltere'de sürdüren 41 yaşındaki Dubaili bir adam, ailesini mahkemeye verdi. Oxford Üniversitesi'nden mezun olmasına rağmen 11 yıldır işsiz olan adam, ailesinin ömür boyunca kendisine para göndermesini istiyor. Geçtiğimiz yıl reddedilen dava, şimdilerde temyize gitmiş durumda.

İngiltere, şu günlerde ilginç bir meseleyi konuşuyor. Bu meselenin öznesi konumundaki kişi, aslen Dubaili olan Faiz Sıddık isimli bir adam. Yıllar önce Oxford Üniversitesi'nden mezun olan Sıddık, 2011 yılından beri işsiz. Bu işsizliği nedeniyle 2016 yılında Oxford Üniversitesi'ne dava açılan ve açtığı dava reddedilen Sıddık, bu kez de ailesine yönelik dava açmasıyla gündemde.

Aslına bakacak olursak Sıddık, ailesine yönelik davayı geçtiğimiz yıl açmıştı. Ancak aile mahkemesi bu kararı ve Sıddık'ın taleplerini reddetmişti. Kararın verilmesi üzerine yeniden harekete geçen Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Faiz Sıddık, alınan kararı temyize götürmeye karar verdi. Söz konusu dava, üst mahkemenin alacağı karara göre şekillenecek.

Ailesinin ömür boyu para göndermesini istiyor

Yukarıda görmekte olduğunuz 41 yaşındaki adamın tek derdi, hayatını bedavaya geçirmek. Zaten İngiltere'ye geldiği günden beri Londra'da bulunan ebeveynlerine ait 10 milyon liralık bir evde yaşayan Sıddık, bu evin giderlerini de ailesine yıkmış durumda. Yalnızca bununla yetinmeyen avukat, haftalık 400 sterlin civarında da harçlık alıyor. Ancak görünen o ki bunca şey, ona yetmemiş.

Sıddık, açtığı davada ailesinden ömür boyunca para istiyor. Sağlık sorunları olduğunu savunan, bu yüzden de ebeveynlerinin kendisine bakması gerektiğini söyleyen Sıddık, ailesini illallah ettirmiş durumda. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ebeveynleri, açılan davanın bardağı taşırdığını, çocuklarına artık destek olmak istemediklerini söylüyorlar.