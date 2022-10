Sevilen Oyunlarda Bulunan 15 Sürpriz Yumurta

Hepimiz oyun oynuyoruz ve her birimizin oyun oynama stili farklı. Etrafı kurcalamayı seven bazılarımız ise bizden daha farklı bir deneyim ile karşılaşabiliyorlar. Öyle ki bir oyunu didik didik ederken karşımıza birçok sürpriz yumurtanın çıkma olasılığı bir hâyli yüksek.

Oyunlarda ''easter egg'' kavramı, çok uzun zamandır var olmaya devam eden bir şey. Gizli odalar, saklı haritalar, gizemli notlar derken, oyun içerisine yerleştirilmiş olan objeler ve keşfedilmeyi bekleyen mesajlar aracılığıyla karşımıza çıkıyor. Bu sürpriz yumurtalar, kimi zaman bir filme, oyuna veya başka bir popüler yapıma gönderme içerse de kimi zaman bir oyun duyurusunun bile ön hazırlık görevini görebiliyorlar.

Bizler de bu sürpriz yumurtalardan bazılarını derlediğimiz bir yazı ile karşınıza çıkmak istedik. O hâlde gelin, oyunlarda önümüze çıkan ve birbirinden gizli mesajlar içeren bu sürpriz yumurtalara birlikte göz atalım.

Witcher 2: Assassin’s of Kings oyununda bulunan bu Assassin’s Creed göndermesi, şüphesiz ki birçok oyuncunun kafasındaki meşhur soruyu yanıtlayacak.

Geralt olarak oyun esnasında haritayı keşfederken samanlığın etrafında bir ölü suikastçıya denk geliyoruz. Assassin’s Creed’e yapılan bu gönderme, hepimizin ‘inanç sıçrayışı’ olarak bildiği ‘leap of faith’in başarısız olduğu bir senaryoyu konu almış. Artık kendimize ‘’Suikastçilerin başarısız bir atlama yapma şansı var mı?’’ sorusunu sormamıza gerek kalmadı diyebiliriz.

Sıradaki sürpriz de Witcher 3'ten: Game of Thrones'ta birçoğumuzun favori karakterlerinden bir tanesi olan Tyrion Lannister'ı meşhur hücresinde bulabilirsiniz.

The Witcher 3: Wild Hunt oynarken denk gelebileceğiniz bu hücre, Game of Thrones izleyenlerin anında tanıyacağı meşhur ‘’Sky Cells’’ten. Üstelik, Tyrion da orada.

The Sinking City'de de oyun dünyasının en gizemli ve korkunç karakterlerinden bir tanesi olan Gaunter O'Dimm'e bir atıf mevcut.

Witcher oyunlarında yapılan göndermeleri üst üste konuştuk. Sırada bir başka oyunun Witcher’a yaptığı gönderme var. The Witcher 3: Wild Hunt serüvenimize devam ederken sürekli olarak karşımıza çıkan Gaunter O’Dimm, gizemli havası ve karanlık yapısı ile tüylerimizi ürpertmeyi başarmıştı. Eğer The Sinking City oynuyorsanız, bu karakter ile bir daha karşılaşmaya şimdiden hazır olun deriz.

Rockstar Games'in gizemleri sevdiğini zaten hepimiz biliyoruz: Red Dead Redemption 2 oynarken bir UFO ile karşı karşıya gelebileceğinizi söyleseydik ne derdiniz?

Oyuncular olarak, yıllardır GTA ile ilgili çıkan UFO ve diğer gizem dolu söylentileri duyuyoruz. Bu tarz gizemli göndermeleri seven Rockstar Games, Red Dead Redemption 2’yi de boş geçmemiş.

Borderlands 2'de bulunan Minecraft mağarası da gelmiş geçmiş en sevimli sürprizlerden bir tanesi diyebiliriz.

Yakın zamanda Borderlands 2’nin mürekkep dolu dünyasına tekrardan bir giriş yapmayı düşünüyor iseniz oyun dünyasının en tatlı göndermelerinden bir tanesi olan Minecraft mağarasını es geçmemenizde fayda var.

Eğer uslu bir çocuk olursan bir gün sen de GTA 5’te Koca Ayak olabilirsin.

Oyunu oynarken %100 tamamlama oranına sahip olursanız ve gerekli tüm peyote bitkilerini topladıysanız, sisli veya karlı bir havada sabah saat 5.30 ile 8.00 arasında doğru lokasyona giderek Koca Ayak’a dönüşebilirsiniz. Böyle söyleyince ormanda şirinleri aramak daha kolay geldi sanki.

Wolfenstein: The Old Blood’da bulunan bu Skyrim miğferi, birçoğumuza anılarını anımsatacak.

The Old Blood, birçok açıdan pek akılda kalıcı olmayan bir Wolfenstein tecrübesi olsa da içerisinde barındırdığı bu Skyrim miğferi ile birlikte ufak da olsa tebessüm ettirmeyi başarıyor. Oyun esnasında denk gelebileceğiniz bu miğfer, zırhınıza da ufak bir katkı sağlıyor.

God of War oynarken Kratos’un gücüne güç katacak Thanos’un ünlü ‘Sonsuzluk Eldiveni’ni bulabileceğinizi biliyor muydunuz?

Thanos’un meşhur Sonsuzluk Eldiveni ve güç taşlarına erişerek Kratos’a farklı bir hava katabileceğiniz sürpriz yumurta, oyun dünyasının en popüler gizemlerinden.

Assassin’s Creed Valhalla’da bulunan bu sürpriz yumurta, Yüzüklerin Efendisi hayranlarına keyif dolu dakikalar yaşatacak diyebiliriz.

Ubisoft’un en son piyasaya sürdüğü Assassin’s Creed oyunu olan Valhalla’yı oynarken; ses tonu, cümleleri ve hareketleriyle aynı Gollum’a benzeyen bir karakter ile karşılaşmak mümkün. Bu karakter, bizlere bir görev veriyor ve istediği şey tek yüzüğün ta kendisi. Yüzüğü bulduktan sonra da Gollum’un repliklerini kullanarak çıldırıyor ve bizlere saldırıyor.

GTA Vice City geliştiricileri, ‘sürpriz yumurta’ kültürü ile bir hayli eğlenmiş gibi gözüküyor.

GTA Vice City’de bulunan bir binanın gizli penceresinden geçtiğinizde göreceğiniz üstünde ‘Happy Easter’ yazılı (En azından biz böyle okuduk) büyük yumurta, Vice City geliştiricilerinin oyuna eklemiş oldukları küçük bir espriden ibaret.

Bizlere, Metal Gear Solid’in unutulmaz anlarından bir tanesini yaşatan Psycho Mantis, hafıza kartımızı okuyabiliyordu.

Psycho Mantis ile karşılaştığınızda konsolunuzun hafıza kartı içerisinde herhangi bir Konami oyunu kayıtlıysa, Psycho Mantis bunu okuyarak oyun içerisinde söylüyor ve böylece her şeyi gerçekten bildiğini bizlere kanıtlamaya çalışıyordu. Fazlasıyla eğlenceli ve özgün bir sürpriz yumurta diyebiliriz.

The Last of Us Part I’de bulunan The Office sürpriz yumurtası da keşfedenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Sevdiğimiz bir oyunu oynarken sevdiğimiz bir dizi ile karşılaşmak çok hoş değil mi? İşte The Last of Us Part I, The Office dizisinden bildiğimiz, tanıdığımız ortamın olası bir kıyamet senaryosunda nasıl gözükebileceğini bizlere göstermiş oldu.

Cyberpunk 2077 oynarken Hideo Kojima’nın ta kendisi ile karşılaştığımızı söylemiş miydik?

Cyberpunk 2077’de bulunan bu sürpriz yumurta, en iyi dostumuz Jackie ile önemli bir görevdeyken Hideo Kojima ile karşılaşmamıza olanak sağlıyor. Yakınından geçtiğimiz bir koltukta bazı dostlarıyla oturan ünlü oyun geliştiricisi, Cyberpunk evrenine oldukça uyum sağlamış gibi gözüküyor.

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077’ye Hideo Kojima’yı eklemekle kalmamış, Death Stranding’e de küçük bir gönderme yapmış.

Oyun esnasındaki ‘The Hunt’ görevi sırasında bulabileceğimiz Death Stranding’in BB sürpriz yumurtası, taşıyıcısını bekliyor.

Konu hazır Death Stranding’e gelmişken, oyunun Horizon Zero Dawn’a yaptığı ‘Tallneck’ göndermesini unutmamak gerek.

Death Stranding oynarken görebileceğiniz nadir bir hologram olan ‘Tallneck’, bizleri adeta Horizon Zero Dawn’ın devasa robotlarla dolu atmosferine doğru götürüyor.

BONUS: Halo Infinite’de bulunan bu orijinal Xbox sürpriz yumurtası, tam da yazımızın sonuna yakışacak türden bir nostalji.

Xbox’ın Türkiye pazarına geç giriş yapmış olması sebebiyle ülkemizdeki popülerliği yeni yeni artmaya başlasa da 2001’de piyasaya sürülen orijinal Xbox’ı bazılarımız hatırlayacaktır.

Peki sizler en çok hangi sürpriz yumurtayı beğendiniz?