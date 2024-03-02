Birçoğumuzun çocukken oyuncak bir ayı arkadaşı olmuştur. Peki neden bir figür olarak özellikle ayının seçildiğini düşünmüş müydünüz? Bir kedi, pek çok kişi için daha sevimli olmaz mıydı? Olabilirdi fakat ayı olmasının ilginç bir sebebi ve hikâyesi var!

Sadece oyuncak bir ayının öyküsünün 1900'lerin başında, ABD Başkanı Theodore Roosevelt'in başından geçen bir olaya dayandığını tahmin edebilir miydiniz?

Roosevelt'in çıktığı bir av gezisinin nasıl dünya çapında oyuncak ayı patlamasına yol açan bir hikâyeye dönüştüğüne bakalım.

Her şey bir ayı avı gezisiyle başladı.

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Theodore Roosevelt, takvimler 1902 yılını gösterirken bir av gezisine çıktı. Mississippi Valisi Andrew H. Longino'nun davetiyle katıldığı bu gezide birkaç kişi daha vardı. Bir kişi hariç herkes ayı yakalayıp öldürmüştü. O bir kişi, Başkan Roosevelt'ten başkası değildi. Koskoca başkanın avı başarısız geçmişti.

Ertesi gün av rehberleri, köpeklerle yaşlı bir ayının peşine düştü ve yakaladıkları ayıyı söğüt ağacına bağlayıp Roosevelt'i çağırdılar. Bu manzarayı gören Başkan, yaşlı ayıya bir kez baktıktan sonra onu vurmayı reddetti.

Bunun "sportmenliğe" aykırı olduğunu söyledi. Avcılık vahşetinin spor olarak görülmesi de apayrı bir olay ama biz şimdilik o konuyu es geçelim.

Başkan, ayıyı vurmayı reddetti.

Ayı, yaralanmış bir şekilde ölümünü bekliyordu. Roosevelt, ayının acısının dindirilmesi için yere yatırılmasını ve derhal öldürülmesini emretti.

Bu hareketi, Amerika gündemine oturdu. Öyle ki Clifford Berryman adlı politik karikatürist, bu anıyı konu alan bir karikatür çizdi. Zaten Teddy Bear'ın hikâyesi de buradan gelecekti.

16 Kasım 1902 tarihinde Washington Post'ta yayımlanan, Roosevelt ve ayının yer aldığı karikatür, daha sonra çeşitlendi. Ayı, küçük ve korkudan titriyormuş gibi resmediliyordu. Bu küçük ayı yavrusu, karikatüristin çizdiği diğer karikatürlerde de sık sık yer almaya başladı.

Birbirini tetikleyen olaylar silsilesi, "Teddy Bear"ları dünya çapında üne kavuşturdu.

Sonrasında, bir oyuncak üreticisi olan Morris Michtom, karikatürden esinlendi ve dükkânının vitrinine karısının yaptığı oyuncak ayıları koydu. Onlara Theodore Roosevelt'tan gelen "Teddy" isimlerini koymak için Başkan'dan izin aldı.

Ayılar, hızla popülerlik kazandı ve seri üretime geçildi. Yalnızca Morris Michtom'ın dükkânında değil, başka şirketlerde de üretilip satılıyordu. Global bir ün kazanmıştı ve neredeyse her evde vardı.

İşte bu sevimli oyuncak ayılar, dünya çapında çeşitlenerek büyük bir ilgi gördü ve herkes tarafından bilinmese de şefkatin sembolü olarak bugünlere kadar ulaştı. Kimin aklına gelirdi ki çocukken sarılıp uyuduğumuz o pelüş ayıcıkların eski Amerika başkanından esinlenildiği?

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