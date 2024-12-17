James Wan’ın yapım şirketi, popüler oyun Pacific Drive'ı TV dizisine uyarlamak için hakları satın aldı.

James Wan’ın yapım şirketi Atomic Monster, popüler "hayatta kalma oyunu" Pacific Drive'ın TV dizisi haklarını satın aldı. Kendine has atmosferi ve hayatta kalma temasıyla dikkat çeken oyun, şimdi izleyicilerle buluşacak bir televizyon dizisine dönüşmeye hazırlanıyor.

Atomic Monster, diziye yapımcı olarak James Wan, Michael Clear ve Rob Hackett'i atadı. Wan, özellikle Saw ve Insidious gibi korku serilerinin yaratıcısı olarak tanınırken, Clear ve Hackett de şirketin yönetici yapımcıları arasında yer alıyor.

Pacific Drive'ın dizisi geliyor

Aynı zamanda Jeff Ludwig de projede yer alacak. Ludwig, Alan Wake ve Sifu projeleri gibi büyük oyun uyarlamalarında yer almış bir yapımcı olarak dikkat çekiyor. Projenin yaratıcı kadrosu ve yayımlanacağı platformu ise henüz netlik kazanmış değil. Bu nedenle Pacific Drive dizisinin yayımlanması için daha uzun bir bekleyiş söz konusu olabilir. Henüz erken aşamalarda olan projeyle ilgili yeni gelişmelerin duyurulması da biraz zaman alabilir.

Pacific Drive oyununda hayatta kalma mücadelesi ön planda. Oyuncular oyunda bu mücadeleyi verirken bölgeyi keşfetme, kaynak toplama ve araçları geliştirme imkanı sunan bir oyun. Oyun, gizemli Olympic Exclusion Zone’da geçiyor ve atmosferik yapısı, Stalker gibi klasik yapımlardan ilham alıyor. Şu anda PC ve PlayStation 5 platformlarında oynanabilir durumda.