Paribu, Türkiye'de en büyük kripto para haber kurumlarından Kriptomeda'yı satın aldı. Satın alma bedeli açıklanmazken, anlaşma her iki tarafı da memnun etti.

Türkiye'nin önde gelen yerli kripto para borsalarından Paribu, dikkat çeken bir işe imza attı. Şirket, kripto para piyasaları üzerine haber yapan popüler internet siteleri Cointelegraph Türkiye, Coinkolik ve BTCHaber’in çatı şirketi olan Kriptomeda'yı satın aldı. Bugüne dek daha çok finans tarafında varlık gösteren Paribu, bu satın alım ile işin medya boyutuna da el atmış olacak.

Kriptomeda, Türkiye'nin en büyük kripto para haber ajansı desek yeridir. Zira firma, yıllar içerisinde 35 milyondan fazla görüntüleme sayısına ulaştı. 5.000'i aşkın özel habere imza atan ekip, Paribu'nun yanı sıra Binance, OKX, Kucoin ve Huobi gibi dünyaca ünlü borsalardan da referans almış durumda. İşte bu büyük ekip şimdi, Paribu çatısı altında çalışmalarını sürdürecek.

Her iki taraf da memnun

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kriptomeda Direktörü Eray Dengiz, konuyla ilgili açıklamasında "Türkiye’nin lider web3 ve blokzincir medya şirketi olarak, Paribu ile yollarımızı birleştirmek bizi son derece sevindiren bir gelişme. Birlikte çok daha güçlü yol alacağımıza olan inancım tam. Ufuk açıcı ve yenilikçi projeler yapmaya hazırız. Her zamanki bağımsız ve tarafsız yayıncılık anlayışımızla milyonları doğru bilgiye ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paribu CEO’su Yasin Oral tarafından yapılan açıklamada ise "Kriptomeda’yı bünyemize dahil etmekten ötürü mutluluk duyuyoruz. Doğru bilginin kaynağı olma hedefimiz doğrultusunda, sektörün en önemli yayın şirketinin faaliyetlerini Paribu bünyesinde devam ettirecek olması, önemli bir dönüm noktası. Birlikte hayata geçireceğimiz projeler için heyecan duyuyoruz." dedi.