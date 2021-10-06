Paris Anlaşması'na İlişkin Kanun, TBMM'de Kabul Edildi

Geçtiğimiz gün Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen Paris İklim Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylayacağını açıklamıştı. Ülkedeki tüm sektörlerde devasa değişimlere de yol açması beklenen bu anlaşmanın bu ay TBMM’den geçmesi bekleniyordu.

Paris İklim Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştu. Teklif, TBMM Çevre Komisyonu’ndaki görüşmenin ardından oy birliğiyle Dışişleri Komisyonu’na sunularak onaylandı. Böylelikle teklifin Genel Kurula olan yolu açıldı.

TBMM Genel Kurulu teklifi onayladı:

Paris İklim Anlaşması’na dair kanun teklifi, komisyonların ardından TBMM Meclis Genel Kurulu’nda müzakere edildi. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan oylamaya katılan 353 milletvekilinin 353’ü de teklifi kabul etti.

Paris İklim Anlaşması hakkındaki tüm detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz: