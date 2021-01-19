Bizzat dizinin yaratıcısı tarafından yapılan açıklamaya göre Peaky Blinders, çekimleri devam eden 6. sezon ile birlikte final yapacak. Ancak hikaye, farklı bir formatta devam edecek.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin Birmingham kentinde faaliyet gösteren Peaky Blinders adlı çeteyi konu alan suç-drama türünde bir dizi olan Peaky Blinders’ın 6. sezon sonunda ekranlara veda edeceği açıklandı.

Dünya çapında geniş bir seyirci kitlesine sahip olan Peaky Blinders’ın 5. sezonu, 2019 yılında ekranlara gelmişti. Ancak 2020 yılının tamamını etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, pek çok yapım gibi Peaky Blinders’ın 6. sezon çekimlerinin de ertelenmesine yol açtı. Dizinin çekimleri yeniden başladı başlamasına ancak gelen haberler hayranları sevindirecek türden değil.

Peaky Blinders’ın hikayesi, farklı bir formatta devam edecek

Çekimleri devam etmekte olan 6. sezon ile ilgili konuşan dizinin yaratıcısı Steven Knight, “Bunun bugüne kadarki en iyi sezonumuz olacağına ve muhteşem hayranlarımızın çok seveceğine inanıyoruz. TV dizisi sona erecek olsa da, hikâye başka bir formatta devam edecek.” ifadelerini kullandı ve 6. sezonun, Peaky Blinders’ın son sezonu olacağını bildirdi.

Dizinin as kadrosu diyebileceğimiz Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle, Finn Cole, Kate Phillips, Natasha O’Keeffe ve Harry Kirton, 6. sezonda da yeniden karşımıza çıkacak. Ayrıca 5. sezonda diziye dahil olan Sam Claflin ve Anya Taylor-Joy‘un da rollerine geri dönmesi bekleniyor. Peaky Blinders’ın 6. ve final sezonunda karşımıza çıkacak yeni yüzler arasında en dikkat çekeni ise Stephen Graham olacak.