Perplexity’nin AI tarayıcısı Comet, Sonunda iPhone’lara Geldi

Perplexity, yapay zekâ destekli tarayıcısı Comet’i iPhone’lar için yayımladı. Şirket, bu uygulamayla internet kullanımını tamamen değiştirmeyi hedefliyor.

Yapay zekâ tarafında son dönemin en dikkat çeken şirketlerinden biri olan Perplexity, Comet adını verdiği tarayıcısını iPhone kullanıcılarına sundu. Daha önce Mac ve diğer platformlarda gördüğümüz bu tarayıcı, artık mobilde de kullanılabiliyor.

Comet’i diğer tarayıcılardan ayıran şey, klasik tarayıcı deneyimini neredeyse tamamen değiştirmesi. Çünkü burada amaç sekmeler arasında gezmek değil, doğrudan yapay zekâya ne istediğini söylemek.

Tarayıcıdan çok 'asistan' gibi çalışıyor.

Comet’in en büyük olayı, içine gömülü gelen AI asistanı. Bu sistem; gördüğün sayfayı özetleyebiliyor, sorularını cevaplayabiliyor ve hatta bazı işlemleri senin yerine yapabiliyor. Ayrıca sesli kullanım gibi özellikler de var. Yani yazmak yerine direkt konuşarak tarayıcıyı kullanabiliyorsun.

Mobil tarayıcılarda rekabet kızışıyor.

Comet’in iPhone’a gelmesi, AI tarayıcı yarışını da hızlandırmış durumda. Şu an Google tarafında Gemini entegrasyonu, Microsoft tarafında Copilot gibi çözümler varken Perplexity doğrudan “AI merkezli tarayıcı” yaklaşımıyla farklı bir yol izliyor. Şirketin hedefi ise oldukça net: Kullanıcıların “arama yap → siteye gir → oku” alışkanlığını ortadan kaldırmak ve tüm süreci tek ekranda çözmek.