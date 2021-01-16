Fransız otomotiv şirketi Peugeot S.A. (PSA) ile İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler'in (FCA) birleşmesi tamamlandı. Yeni firma Stellantis adı altında hizmet verecek ve toplamda 14 markayı bünyesinde barındıracak.

Avrupa'nın en büyük 2. otomobil üreticisi olan Fransa merkezli PSA Grubu ile İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) birleşmesinin tamamlandığı bildirildi. Stellantis adını alan yeni firma, dünyanın en büyük dördüncü otomotiv şirketi olacak ve Peugeot CEO'su Carlos Tavares tarafından yönetilecek.

Yaklaşık 400 bin çalışana sahip olacak Stellantis'in merkezi ise Hollanda'da bulunacak ve Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall olmak üzere toplam 14 markayı bünyesinde barındıracak.

Şirketin hisse senetleri, önümüzdeki hafta borsalarda işlem görecek:

Yapılan açıklamaya göre Stellantis'in hisse senetleri 18 Ocak Pazartesi günü Paris'te Euronext ve Milano'da Mercato Telematico Azionario borsalarında; 19 Ocak Salı günü de New York Borsası'nda işlem görmeye başlayacak.

Koronavirüs pandemisi öncesinde yıllık 8 milyon araç satışına sahip olan PSA ile FCA'nın yıllık cirosu 170 milyar euroyu geçiyor. 2019 yılında bu sayıları yalnızca Volkswagen, Toyota ve Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı geçmeyi başarmıştı. Stellantis'in bu kapasiteyle dünyanın en büyük 4. otomobil üreticisi olacağı söyleniyor.

Koronavirüs pandemisi, geçen yılın başlarında otomotiv sektörüne büyük bir darbe vurmuş ve satışlarda gözle görülür bir düşüş yaşanmıştı. Carlos Tavares ise yaptığı açıklamalarda birleşme sonrasında da üretim tesislerinin kapanmayacağı yönünde güvence verdi.

FCA, ülkemizde Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Ferrari ve Alfa Romeo gibi markalarla temsil edilirken PSA Grubu ise Peugeot, Citroën, DS ve Opel markalarıyla boy gösteriyor.