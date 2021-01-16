Işığın %99'unu Emen Siyah Renkle Mitsubishi Lancer Boyandı

DipYourCar isimli bir YouTube kanalı, Mitsubishi Lancer Evolution'ı ışığın %99'unu emen siyah renkle boyadı. Daha sonra bu boyanın üstüne parlayan renkli parçacıklar da ekleyerek sonucu çok daha göz alıcı bir hale getirdi.

Işığın %99'unu emen siyah rengi duymuş muydunuz? Anish Kapoor tarafından geliştirilen ve hakları da Kapoor'a ait olan bu renk, Vantablack olarak geçiyor. Vantablack, karbon nanotüplerden oluşturuluyor ve görülebilir ışığın %99,965'ini emiyor. Tabii bu rengin haklarının Kapoor'a ait olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla hiç kimse bu rengi kullanamıyor ancak Koyo Orient Japan isimli bir şirket de görülebilir ışığın %99,4'ünü emen Musou Black adında bir renk geliştirdi.

Işığı emen bu siyah renklerden bahsetmemizin sebebi, bir YouTube kanalının bu renklerden bir tanesi olan Musou Black ile arabasını boyaması oldu. Üstelik bu boyaya parlayan, renkli ufak parçacıklar da ekledi ve elde edilen sonuç oldukça etkileyici oldu.

Işığı emen siyah renkle arabayı boyamak

DipYourCar isimli YouTube kanalı, ışığın %99'unu emen Musou Black adındaki bu renkle Mitsubishi Lancer Evolution'ı boyadı. Ancak bu deneysel proje sadece burada da bırakılmadı ve bu siyah boyanın üstüne parlayan, renkli parçacıklar da eklendi.

Ancak bu parlayan renkli parçacıkları boyaya geleneksel metotlarla karşılaştırmanın, Musou Black'in süper siyahlığını elinden aldığı görüldü. Bu sorunun üstesinden gelmek için parlayan parçacıklar gaz yağıyla karıştırıldı. Uygulama sonrasında gaz yağı buharlaşırken Musou Black siyahlığını korudu ve parçacıklar da boyaya yapıştı.

Yaklaşık 11 dakikalık videoda, yapılan bu işlemin gerçek hayatta denenmemesi gerektiği de belirtildi. Hem Musou Black rengindeki boyanın oldukça pahalı olduğu hem de aracın trafiğe çıktığından sonra boyasının ve parlayan parçacıklarının döküleceği belirtildi. Peki, siz bu boyama işlemi ve sonucu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.