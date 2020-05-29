Fransız otomobil devi Peugeot, bugüne kadar pek çok ilginç konseptle karşımıza çıktı ancak şirketin 1996 yılında gösterdiği bir konsept, diğerlerinden daha ilginçti. Şirket, oyuncak arabaya benzeyen bir konsept araç üretmişti.

Bugüne kadar görünüşüyle algılarımızı yerle bir eden prototipleri karşımıza çıkaran Peugeot, bu kez yine benzer bir konseptle bizi karşıladı ancak şirketin bu konsepti yeni bir konsept değil. Konsept, ilk olarak 1996 yılında gösterilmiş olsa da iddia ediyoruz pek çok kişi bu konsepti daha önce hiç görmedi.

Peugeot’nun ‘Touareg’ isimli konsept aracı, tam anlamıyla bir oyuncak araba görüntüsüne sahip ancak araç tamamen fonksiyonel. Peugeot’nun bu daha önce görülmemiş konsept otomobili, elektrikli bir motora sahip. Araçta bulunan motor, Touareg’in en fazla 110 km/sa hıza ulaşmasına imkân tanıyor.

300 kilometre menzile sahipti:

Peugeot Touareg, günümüz ve özellikle geçmişin standartlarına her ne kadar aykırı olsa da aslında gayet iyi özelliklere sahipti. Aracın elektrikli motoru, araca 300 kilometre menzil veriyordu. Bununla birlikte aracın tekerlekleri tek parçadan oluşuyor ve bu parça özellikle kumda rahat bir şekilde ilerlemesini sağlıyordu.

Peugeot’nun her anlamda aykırı olan bu konsept aracı, aşağıdaki videodan gördüğümüz kadarıyla yalnızca plajlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Yani bu araca sahip olan bir kişi epey lüks yaşamayı seviyordu. Tabii aracın hiçbir zaman piyasaya sürülmediğini söylememize bile gerek yok.

Peki Peugeot’nun bu konsepte verdiği ismin anlamı ne? Touareg ismi, İngilizce’den Türkçe’ye çevirdiğimizde bize Afrika’nın bilinen en eski yerli halkını işaret ediyor. Berberiler ismi verilen bu halkın bir kesimi Batı Afrika sahillerine yayılmıştı. İşte o kesime de ‘Touareg’ ismi veriliyordu.

Peugeot Touareg, Peugeot tarafından yalnızca bir adet üretildi. Aracın tek örneği şu anda Peugeot Adventure Museum’da sergileniyor. Tabii bu müzede Touareg ile birlikte Peugeot’nun diğer birçok konsepti de yer alıyor. Müze, Fransa’nın Sochuax bölgesinde yer alıyor.