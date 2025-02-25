Adobe, resmî Photoshop uygulamasını ilk olarak iPhone'lar için kullanıma sunmuş durumda. Üstelik uygulama ücretsiz.

Fotoğraf düzenleme uygulaması denince akla gelen ilk isim olan Photoshop, artık iPhone’da da doğrudan kullanılabiliyor.

Yıllardır yalnızca bilgisayar ve tabletlerde erişilebilen Photoshop uygulaması, bugün itibarıyla App Store’dan indirilebilir hâle geldi. Üstelik uygulamadaki temel düzenleme araçları ücretsiz olarak sunuluyor.

Photoshop'un iPhone uygulaması ücretsiz olarak neler sunuyor?

Alışılagelmiş Photoshop araçlarının yanı sıra, Generative Fill ve Generative Expand gibi Adobe Firefly AI özellikleri ve yüz binlerce ücretsiz Adobe Stock varlığına erişim mümkün.

Ücretsiz olan araçlar yetmezse Adobe'nin yeni "Photoshop Mobil ve Web Planı" kullanıcılara daha fazla özellik sunuyor.

Bugüne kadar Photoshop Express adıyla telefonlardaki yerini alan Photoshop, artık kendine özgü uygulamasıyla iPhone'larda kullanılabilir durumda. Android uygulaması da yakın zamanda kullanıma sunulacak.