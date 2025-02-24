Google'ın yeni telefonu Pixel 9a'nın tasarımı kanlı canlı bir şekilde gün yüzüne çıktı.

Google Pixel 9a'nın yeni bir videosu internete düştü ve bu video, merakla beklenen telefonun önceki sızıntılarda görülen tasarımını resmî olarak doğruluyor.

Sızan görüntülere göre birçok kullanıcı, Pixel 9a'nın üst düzey bir telefondan ziyade fiyat performans segmentindeki telefonlara benzeyen bir tasarıma sahip olduğunu söylüyor.

Pixel 9a işte böyle görünüyor

Sızdırılan videoda obsidyen renkli Pixel 9a’nın arka yüzü net bir şekilde görülebiliyor. Teknoloji editörü Shane Craig, plastik yapının telefonu "Nokia Lumia gibi" hissettirdiğini ve elde tutmayı kolaylaştırdığını söylüyor.

En dikkat çeken tasarım değişikliği ise kamera ünitesinde. Pixel 9a, gövdeyle neredeyse aynı hizada olan ve daha belirgin bir tarza sahip yeni bir kamera ünitesi sunuyor. Önceki Pixel modellerine kıyasla çıkıntının azaltıldığı ve daha kompakt bir görünüme geçildiği fark ediliyor.

Google’ın Pixel 9a’yı 19 Mart’ta tanıtması bekleniyor, bu yüzden telefona dair tüm detaylara çok yakında erişebileceğiz.

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