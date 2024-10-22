Plastik hayatımızın her anında her köşesinde yer alan, ancak çevreye verdiği zararlarla da gündemden düşmeyen bir materyal. Peki ya size bu plastiği iki genç kadının vizyonu sayesinde, tamamen atıklardan elde edilen biyopolimerlerle değiştirmenin mümkün olduğunu söylesek? Haydi gelin Plastic Move isimli cesur girişimi anlatalım.

Plastic Move’un hikâyesi, 2015 yılında genç bir bilim insanı olan Büşra Köksal'ın yaptığı araştırmalarla başlıyor.

Köksal’ın, henüz 15 yaşındayken plastik kirliliği ve bunun dünya üzerindeki olumsuz etkileri üzerine düşünerek daha iyi bir alternatif araması ile bu cesur girişimin ilk adımları atılıyor.

2019 yılındaysa, yaptığı bilimsel çalışmaları bir girişime dönüştürmeye karar veriyor ve Plastic Move böylelikle hayalden gerçeğe dönüşüyor.

Plastikler üzerine çalışan Köksal, henüz lisedeyken biyoplastikler üzerine çalışmalar yapmaya başlayarak kapsamlı bir araştırma gerçekleştiriyor.

Gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma sonucundaysa, üç bakış açısında hatalı noktaları fark ediyor ve bu yanlışları düzelttiği bir bilimsel çalışma başlatarak yaklaşık 3 yıl boyunca bu konu üzerinde çalışıyor.

Üniversiteye geçtiğinde ise, büyük bir azimle çalışmalarına devam eden Köksal bir programa başvurarak hayalini gerçekleştirmek adına büyük bir adım atıyor.

Başvurduğu program kapsamında başarılı olan Köksal Amerika’ya giderek çeşitli eğitimler alıyor ve böylelikle bir makaleye dönüştürmeyi amaçladığı projesi bir girişime dönüşüyor ve Plastic Move doğuyor.

2020 yılındaysa girişime Merve Arıkan da kurucu ortak olarak katılıyor ve iki genç girişimci, bilimsel bir fikri ticari bir başarıya dönüştürmek için güçlerini birleştiriyor.

Sadece 20'li yaşlarında olan bu iki cesur ve vizyoner kadın hem bilimsel hem de ticari açıdan büyük bir başarı yakaladıkları girişimleriyle sürdürülebilirlik adına büyük bir adım atıyorlar.

Peki, Plastic Move tam olarak ne sunuyor?

Plastic Move’un geliştirdiği teknoloji aslında oldukça yenilikçi ve çevre dostu.

Bu girişim, geleneksel plastiklerin petrol bazlı olmaları sebebiyle doğada binlerce yıl çözünmemesi ve çevre kirliliğine sebep olması sorununu çözüyor.

Plastic Move’un biyopolimerleri, tamamen nişasta bazlı tarımsal ve gıda atıklarından üretiliyor.

Böylece Plastic Move sayesinde hem atıklar değerlendirilmiş oluyor hem de çevreye zarar vermeyen doğada çözünebilen bir plastik alternatifi ortaya çıkıyor.

Başka bir deyişle, Plastic Move sadece plastik üretimini değil aynı zamanda atık yönetimini de yeniden şekillendirmeyi başarıyor.

Bahsettiğimiz iki cesur kadın girişimci teknolojilerini sanayiye uyarlamayı başardılar ve şu an Türkiye’nin önde gelen ambalaj şirketleri ile başarılı ortaklıklara sahipler!

Büyük firmalarla çalışan Plastic Move, şu anda marketlerde gördüğümüz ambalajların birçoğuna hammadde sağlıyor.

Bir gencin hayalinden 25 milyon dolar değerinde bir şirkete dönüşen Plastic Move, birçok açıdan örnek teşkil eden bir başarı hikâyesi olmaya devam ediyor.

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