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Tam 26 Yıl Sürdü: PlayStation 2'nin Aşılamayan 'MechaCon' Güvenlik Çipi Aşıldı!

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DiscoStarslayer isimli bir modder, 4 yıllık tersine mühendislik sürecinin ardından PlayStation 2'nin 26 yıllık MechaCon güvenlik çipini kırmayı başardı.

Tam 26 Yıl Sürdü: PlayStation 2'nin Aşılamayan 'MechaCon' Güvenlik Çipi Aşıldı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

PlayStation 2'nin donanım tarafındaki son büyük sırrı, lansmanından 26 yıl sonra nihayet aydınlatıldı. Kanadalı retro donanım tutkunu DiscoStarslayer, orijinal PS2 konsolunun optik sürücüsünü ve korsan karşıtı koruma mekanizmalarını yöneten CXP102064 "MechaCon" çipini tersine mühendislik yöntemiyle çözmeyi başardı.

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Dört yıl süren kimyasal kapak açma (decapping), optik veri dökümü alma ve silikon devreleri mikroskop altında inceleme süreçlerinin ardından, çipteki verilerin yazılım aracılığıyla dışarı aktarılmasını sağlayan bir açık tespit edildi. DiscoStarslayer, X platformu üzerinden duyurduğu bu önemli gelişmede, çipin içeriğine erişmeyi sağlayan güvenlik açığını bulan çalışma arkadaşı Libby'ye de teşekkür etti.

İçerikten Görseller

Tam 26 Yıl Sürdü: PlayStation 2'nin Aşılamayan 'MechaCon' Güvenlik Çipi Aşıldı!
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Bu başarı neden bu kadar önemli?

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MechaCon güvenlik çipi yalnızca PlayStation 2 konsollarında yer almıyor, aynı zamanda Namco'nun System 246 ve System 256 ile Konami'nin Python 1 gibi PS2 tabanlı bazı arcade sistemlerinde de kullanılıyor. Bu durum, yapılan tersine mühendislik çalışmasının etki alanını konsolun ötesine taşıyor.

Çipin iç çalışma prensiplerinin belgelenmesiyle birlikte, PS2 emülasyon projelerinin ve bağımsız yazılım geliştirme süreçlerinin gözle görülür şekilde kolaylaşması bekleniyor. Ayrıca bu gelişmenin, oyun severlerin yıllardır talep ettiği gelişmiş bir optik sürücü emülatörünün önünü açma ihtimali de oldukça yüksek.

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