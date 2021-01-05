Pokemon Go'nun Geliştiricisi Niantic, Mayhem'i Satın Aldı

Pokemon Go ile adını duyuran Niantic, bünyesine yeni şirketler ve girişimler katmaya devam ediyor. Şirket, son olarak Y Combinator 2018 kış grubunda yer alan Mayhem'i bünyesine kattığını duyurdu.

Pokemon Go'nun geliştirici stüdyosu Niantic, oyuncuların popüler yapımlar için kendi topluluğunu oluşturmasına yardımcı olmak için lig ve turnuva organizasyon platformu SF oyuncu startup'ını bünyesine kattı.

Niantic'in bünyesine kattığı Mayhem, girişim hızlandırma şirketi Y Combinator'ın 2018 kış grubunda yer almıştı. Fonlamada 5,7 milyon dolara kadar çıkan Mayhem'in destekçileri arasında Accel, Afore Capital ve NextGen Venture Partners bulunuyordu.

Niantic, Mayhem'i satın aldı

Techcrunch'ta yer alan habere göre Mayhem, Y Combinator'daki çıkışından sonra odak noktasını değiştirdi. Bu değişim, Visor adını verdiği servisini duyurmasıyla gerçekleşmişti. Bu servis, e-spor videolarını analiz ediyor ve kullanıcılarının performansını geliştirmesine yardımcı oluyordu.

Bundan sonra şirketin odak noktası tamamen değişime uğradı. Mayhem, tamamen oyuncuların Overwatch gibi oyunlar için eşleşme ve turnuva bulabileceği topluluk araçlarına yöneldi. Bu satın alma işlemiyle birlikte Mayhem ekibinin büyük bir çoğunluğu Niantic'in bünyesine dâhil olacak.

Niantic, bu zaman kadar oldukça çeşitli satın almalar gerçekleştirdi. Şirket, 2017 yılında kullanıcılarının kısa ve şahsi filmler yapmasını sağlayan Evertoon'u, bünyesine kattı. Şirket en çok satın alım işlemini ise 2018 yılında gerçekleştirdi. 2018'de artırılmış gerçeklik şirketi Escher Reality'yi, makine öğrenmesi şirketi Matrix Mill'i, oyun stüdyosu Seismic Games'i ve DigiLens'i satın aldı. Niantic, 2019 ve 2020'de ise Sensible Object'i ve 6D.ai'yı bünyesine kattı.

Mayhem'in de satın alınmasıyla birlikte bunların arasında bir de topluluk platformu katılmış oldu. Tabii şirketin bu satın almalarına rağmen halen para basma makinesi Pokemon Go olacak gibi duruyor.