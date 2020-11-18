Pokemon GO’ya Mevsimler ve Yeni Pokemonlar Geliyor

Pokemon GO, bugüne kadarki en büyük güncellemesini alacak. Oyuna mevsimler ve Kalos bölgesinin Pokemon'ları eklenecek.

Ülkemizdeki pek çok kişi için Pokemon, televizyonda izleyebildiğimiz kadarlık bir hikayedir. Animenin yayından kaldırıldığı bölüm, pratikte Türkiye’nin büyük bölümü için serinin de finali olmuştur.

Gerçekte ise Nintendo, Pokemon oyunları yapmaya devam etti. Devam serilerinden olan Pokemon X and Y’de hikayenin geçtiği Kalos bölgesinde görülen 6. nesil pokemonlar, şimdi Pokemon GO’ya geliyor. Hem de oyunun en büyük güncellemesi ile birlikte.

Kasımda Charizard bir başkadır

Yeni güncelleme ile birlikte Pokemon GO’ya sezonlar özelliği eklenecek, seviye sınırı değişecek ve Kalos bölgesi Pokemonları dahil olacak. Go Beyond adı verilen güncelleme 30 Kasım’da yayınlanacak ve 50. seviyeye ulaşmayı mümkün kılacak.

Yeni gelecek mevsimler özelliği ile birlikte artık her üç aylık dönemde bir oyunda karşılaşacağımız Pokemonlar ve etkinlikler de değişiklik gösterecek. Bu etkinlikler yumurta bulmaktan mega gelişimlere kadar farklı etkinlikler olacak. Ayrıca bu temalar, oyuncuların bulunduğu yarımküreye göre de değişecek.

1 Aralık’ta gerçekleşecek olan Kutlama Mevsimi etkinliği sonrasında oyuncular pek çok yeni Pokemon yakalayabilecek. Kalos bölgesi Pokemonları arasında bölgenin başlangıç pokemonları olan Chespin, Fennekin ve Froakie gibi Pokemonlar da yer alacak.

Seviye sınırı yükseliyor

Oyuncular için artık erişebilecekleri en yüksek seviye sınırı da 50 olacak. Niantic’in yapacağı çalışma ile birlikte oyuncuların seviye atlamaları da daha kolay hale gelecek. 2020 yılı sona ermeden evvel 40. seviyeye ulaşan oyunculara ise Niantic özel ödüller verecek. Ayrıca oyun içindeki Pokemon karşılaşmaları, hediyeler ve diğer şeyler de geliştirilecek.

Pokemon GO, Niantic için büyük bir oyun olmayı sürdürüyor. Firma da haliyle sürekli olarak oyuna yeni içerikler ekliyor. Bu yıl Niantic oyuncuların pandemi döneminde evlerinden oyunu oynamasını da kolaylaştıracak yenilikler eklemişti.