9,3 milyon takipçiyle Twitch'in en büyük isimlerinden olan Pokimane, hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. Ünlü yayıncı, artık platformda yayın yapmayacağını duyurdu.

Gerçek ismi Imane Anys olan Pokimane, dünyanın en büyük Twitch yayıncılarından biriydi. Özellikle oyun kategorisindeki canlı yayınlarıyla bilinen ünlü isim, 9,3 milyon takipçisi ile bu konuda kadınlarca birinci, genelde ise 10. sıradaydı.

Ancak Pokimane, dün hayranlarını üzecek bir haber verdi. X üzerinden yaptığı açıklamada artık Twitch’te yayın yapmayı bırakacağını ve platformdan ayrılacağını duyurdu.

“Bir devrin sonu”

Pokimane, “bir devrin sonu” ifadelerini kullanarak 10 yılın ardından platformdan ayrıldığını duyurdu. Açıklamasında hayranlarına teşekkür ederek şunları söyledi: “Bir devrin sonu. Twitch son on yıldır benim evimdi. Ancak artık LoL, Fortnite ve Among Us günlerim boyunca yaşadığım tüm anılar ve gösterilen sevgi için teşekkür etme zamanı.”

Twitch’ten de yanıt geldi

Pokimane’in ayrılacağını duyurmasının ardından Twitch’in resmî hesabından ünlü yayıncıya yanıt geldi. Şirket, Pokimane’e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “İnanılmaz bir yolculuktu. Başardığın her şey ve gelecekte yapacağın şeyler ile gurur duyuyoruz. Twitch’te her zaman bir evin olacak Poki.”

Pokimane’in yayınlarına devam edip etmeyeceği bilinmiyor

Pokimane, açıklamasında şimdi ne yapacağı ilgili bir şey paylaşmadı. Yani yayınlarına devam edip etmeyeceği ve başka bir platforma geçip geçmeyeceği konusunda bir bilgi yok. Ünlü yayıncı, 2022’de Twitch’e ayırdığı zamanı azaltarak TikTok gibi sosyal medya platformlarına odaklanacağını duyurmuştu. Şimdiki kararıyla tüm odağını oraya çevirip çevirmediğini bilmiyoruz.

Son zamanlarda birçok ünlü yayıncının Twitch’ten ayrıldığını ekleyelim. Ancak Pokimane’in aksine diğer yayıncılar YouTube ve Kick gibi platformlara geçiyordu. Özellikle de içerik üreticilerine abone gelirinin %95’ini veren Kick’e geçiş çok fazla olmuştu. Amouranth ve xQc gibi dev yayıncılar bunlardan bazılarıydı.