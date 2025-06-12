Aylar önce gündem olan keydrop soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Çok popüler isimlerin de aralarında olduğu bazı sosyal medya fenomenleri, konuyla ilgili gözaltına alındılar. Sayının önümüzdeki dönemde daha da artacağı öne sürülüyor.

Bundan birkaç ay önce gündemin en önemli tartışma konularından biri "keydrop" meselesiydi. Daha çok oyun oynayanların aşina olduğu sistem, oyun içi eşyalar kazanılabileceği kasalar için ödeme yapılması, bunların üçüncü taraf pazarlarda gerçek para ile alınıp satılmasıyla ilgiliydi. Hatta doğrudan keydrop ismine sahip bir internet sitesi de o dönemlerde kapatılmıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında çok bilindik isimlerin de olduğu bir grup sosyal medya fenomeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen bir operasyonda gözaltına alındılar.

Haksız kazanç ve kumara teşvik ile suçlanıyorlar!

Edinilen bilgilere göre Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri sanal devriyelerde bazı sosyal medya fenomenlerinin canlı yayınlar sırasında keydrop yaptıkları, buradan kazanç elde ettikleri tespit edildi. Buna paralel olarak, söz konusu sosyal medya fenomenlerinin kumara teşvik ettikleri de kendilerine yöneltilen suçlamalar arasında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu, ilk aşamada 19 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı aldı. Bunlardan 11'i, adreslerinde gözaltına alındılar ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler. Henüz yakalanamayan 8 kişiden 5'inin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Peki kimler gözaltına alındı?

Tolunay Ören

Eray Can Özkenar

Ferhat Can Dama

Kemal Can Parlak

Ömer Faruk Karataş

Mert Kancefer

Furkan Burak Bayrak

Duru Batır

Necati Akçay

Ferit Karakaya

Geçtiğimiz aylarda bu meselenin üzerine düşen Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, X'te yaptığı paylaşımda bu sayının artacağını söyledi.

Keydrop meselesinin detaylarını anlattığımız videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz