Porsche 911 GT3 ve Touring versiyonu, güncellenmiş motor ve aerodinamik özellikleri ile tanıtıldı. PDK ve manuel şanzıman seçenekleri mevcut.

Porsche, makyajlı 911 GT3'ü ve Touring versiyonunu resmi olarak tanıttı. Yenilenen model, motor ve aerodinamik iyileştirmelerle dikkat çekiyor. 50. yaşını kutlayan 911 Turbo'nun ardından, 911 GT3'ün de yenilenmesi sürpriz olmadı.

1999 yılında tanıtılan 996 kasa kodlu GT3'ün yeni versiyonu olan 992.2, pist odaklı performansı ve güncellenmiş motoruyla öne çıkıyor. Yeni GT3, 510 bg güç sunmaya devam ederken, 4.0 litrelik boxer motoru sayesinde 9000 rpm'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca, ağırlık/güç oranı 2,8 kg/bg olarak hesaplanmış durumda.

Porsche 911 GT3 özellikleri

Yenilenen GT3, 7 vitesli PDK ve 6 vitesli manuel şanzıman seçenekleri sunuyor. PDK ile 100 km/s hıza 3.4 saniyede ulaşan araç, manuel şanzımanla ise 3.9 saniyede bu hıza çıkabiliyor. Maksimum hız ise PDK'da 310 km/s, manuelde ise 312 km/s olarak belirlenmiş. Yeni GT3'te, süspansiyon kolları, yay sertliği ve tekerlek hava akışı iyileştirilmiş. Ralli efsanesi Walter Röhrl, yeni GT3'ün direksiyon tepkimesinin önceki modele göre daha yumuşak olduğunu belirtiyor. Bu durum, virajlı yollarda sürüş keyfini artırıyor. Aracın şanzıman oranları da %8 kısaltılmış durumda.

Porsche makyajlı 911 GT3'te toplam 1.5 kg tasarruf sağlayan alüminyum jantlar sunuyor. Weissach ve Lightweight paketlerini tercih eden müşteriler ise magnezyum jantlarla 9 kg'a kadar ağırlık azaltabiliyor. Yeni ön difüzör, ön lip tasarımı ve alt gövdedeki kanatçıklar, yere basma kuvvetini dengeliyor. Matrix LED farlar ise isteğe bağlı olarak beyaz vurgu halkası ile sunuluyor. Arka difüzör ve bagaj kapağı da yeniden tasarlanmış.

Porsche 911 GT3 fiyatı

Hem pist performansı hem de günlük kullanım için uygun olan bu model, yıl sonuna doğru 209 bin €'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Weissach ve Lightweight paketleri ise aracın performansını ve hafifliğini artıran ekstra özellikler sunuyor.