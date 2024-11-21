Bir adam düşünün ki ülke ülke gezip Porsche modifiyesi yapıyor. Akira Nakai adlı bu adamın öyküsü, küçük yaşlardan gelen araba tutkusunun ilginç bir kariyere dönüşmesini içeriyor…

Akira Nakai, küçük yaşlarından beri olan otomobil tutkusunu ileri bir seviyeye taşıyarak Porsche modifiye etmeyi kariyer hâline getirdi.

Porsche’sini modifiye ettirmek isteyenlere bunu sadece 1 kere yapmayı kendine kural koyan Akira Nakai’nin hikâyesine en başından başlayarak bakalım.

Porsche ile tanıştığında dünyası değişti.

1970 yılında Japonya’nın Chiba şehrinde doğan Akira Nakai, arabalara karşı her zaman meraklıydı ancak bunu ciddi bir zemine 1990’ların sonunda oturttu. “Rough World” adlı bir drift ekibinde, Toyota AE86 modellerini modifiye ediyordu.

Bir gün Porsche’nin 911 930 Turbo modeliyle tanışınca işlerin seyri değişti. Nakai, aracı kesip biçerek üstüne iddialı modifikasyonlar yaptı. Pek çok koleksiyoncu, ortaya çıkan sonucu eleştirdi ancak o kimseye kulak asmadı.

Ortaya çıkan arabaya, en sevdiği biranın adını verdi: Stella Artois. Büyük eleştiriler alsa da zamanla bu araca yönelik beğeniler arttı ve Nakai yavaş yavaş tanınmaya başladı.

Araba modifikasyonu için şirket kurdu.

1997 senesinde “Rauh-Welt Begriff” (RWB) isimli kendi şirketini kurdu. Klasik Porsche modellerine yaptığı modifikasyonlar onun dünya çapında tanınmasını sağladı. Porsche sahipleri, Nakai’ye gidip araçlarını yeni bir görünüme kavuşturmalarını istiyordu.

Modifiye ustasının şartı ise isteyen herkese yalnızca 1 defa böyle bir şans vermekti.

Akira Nakai’nin yaptığı modifikasyonlar, aracı bambaşka bir hâle büründürüyordu.

Özel aerodinamik parçalar, geniş çamurluklar, kocaman arka kanatlar, el işçiliğiyle kişiselleştirilmiş detaylar… Tüm bunlar sayesinde klasik bir Porsche, estetik ve performans açısından çok değişiyor.

Ayrıca Nakai, modifiye ettiği araba projelerinin her birine farklı bir isim veriyor. Araçları 2 gün içinde modifiye ederken otomobillerin sahipleri de onu izliyor ve Nakai ile birlikte çalışıyor. Birlikte çalışmak derken tabii ki otomobil sahipleri elini sürmüyor ancak Nakai onlarla fikir alışverişi yapıyor.

Akira Nakai’nin kendisini ve işini merak ediyorsanız aşağıdan izleyebilirsiniz:

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