Hâlâ İzlemeyenler İçin: Prens Nereden İzlenir? Konusu, Oyuncu Kadrosu

Yayınlanmaya başladığı günden bugüne büyük beğeni toplayan ve bir fenomene dönüşen Prens'i henüz izlemediysen merak ettiğin tüm soruların cevapları burada.

Kerem Özdoğan ve Giray Altınok’un kaleminden çıkan ve Bongomia adındaki kurgusal bir krallıkta geçen Prens, klasik dönem dizilerine bambaşka bir perspektif getiriyor. Kendine has üslubu ve absürt mizah anlayışıyla kısa sürede fenomene dönüşen dizi seni sarayın koridorlarında hiç bitmeyen bir kahkaha tufanına davet ediyor.

Son Yılların Komedi Fenomeni: Prens

Prens dizisi, alışılmış saray dramalarının aksine, Bongomia Krallığı’nın kimsenin ciddiye almadığı o meşhur karakterinin etrafında dönüyor.

Zekice kurgulanan diyaloglar ve absürt durum komedisi, hikayeyi modern bir mizah şölenine dönüştürüyor.

Tarihi atmosferin içine ustalıkla yerleştirilen modern göndermeler ve ironiler, izleyiciye her sahnede farklı bir keşif alanı sunuyor.

Dizi, karakterin bencilliği ile saflığı arasındaki o ince çizgide yürürken seni sürekli şaşırtmayı ve güldürmeyi başarıyor.

Prens Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Dizinin başarısının arkasında, senaryoyla kusursuz bir uyum yakalayan usta bir ekip var. Prens dizi karakterleri her biri kendine has özellikleriyle hafızalarda yer ediniyor.

Giray Altınok (Prens): Krallığın kimsenin adını bile hatırlamadığı, bencil, umursamaz ama bir o kadar da komik baş kahramanına hayat veriyor.

Ceyda Düvenci (Kraliçe Sion): Sarayın otoriter ve her zaman bir planı olan kraliçesi olarak karşımıza çıkıyor.

Serdar Orçin (Kalesh): Bongomia’nın kurallarını ve ciddiyetini yansıtan karakteriyle Prens'in absürtlüğü arasında denge kuruyor.

Çağdaş Onur Öztürk (Thenio): Krallığın veliahdı ve savaşçı kimliğiyle hikayede kilit bir rol üstleniyor.

Aslı Tandoğan (Anarkhia): Zarafeti ve hikayedeki stratejik konumuyla kadronun en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Derya Pınar Ak (Hasharia): Prens’in kız kardeşi, masum ve akıllı Hasharia yaşadığı aşkla da dizinin romantik tarafını temsil ediyor.

Canberk Gültekin (Köle): Bongomia sarayının kölesi rolünde ve ismi de sadece Köle… Oyuncunun başarılı performansı Köle karakterini kült figürlerden birine dönüştürdü.

Prens Kaç Sezon?

Diziye yeni başlayacak olanlar veya tüm bölümleri tek solukta bitirmek isteyenler için Prens dizisi kaç sezon sorusu büyük önem taşıyor. Şu an itibarıyla dizi, izleyiciyi kendine bağlayan üç dolu sezonla karşımıza çıkıyor. İlk sezonda 8, ikinci sezonda 7 ve şimdilik son sezon olan 3. Sezonda 8 bölüm var. Prens’in yeni sezonu ne zaman diye soranlara bu yılın sonlarına doğru diye müjdemizi verelim.

Hemen Şimdi Prens İzlemek için Tam 5 Sebep

Alışılmışın dışında, taptaze bir absürt mizah anlayışı sunuyor.

Giray Altınok’un muazzam oyunculuğu ve zekice yazılmış replikleri seni bekliyor.

Bongomia Krallığı’nın o kendine has, renkli ve tuhaf atmosferine bayılacaksın.

Geleneksel dönem dizilerinin ağır havasından tamamen uzak, dinamik bir akışı var.

Günün her anında modunu yükseltecek kadar eğlenceli sahneler içeriyor.

Prens Dizisi Nereden İzlenir?

Prens dizisi hangi platformda diye aramana gerek kalmadan, tüm bölümlere TV+ ayrıcalığıyla ulaşabilirsin.