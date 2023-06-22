Dünyada hala göstermelik de olsa monarşi ile yönetilen ülkelerden bir tanesi de Monako’dur. Monako Kraliyet Ailesinin adı ise annesinin ölümüne neden olmakla suçlanan ve yıllar boyunca magazin gündeminden hiç düşmeyen Prenses Stephanie’dir. Gelin Prenses Stephanie’nin filmlere konu olacak hayat hikayesinin detaylarına yakından bakalım.

Küçük bir Avrupa ülkesi olan Monako, resmi adıyla Monako Prensliği; dünyada göstermelik de olsa monarşi ile yönetilen ülkelerden bir tanesi. Bunun anlamı, tıpkı İngiltere Kraliyet Ailesi gibi bir Monako Kraliyet Ailesi var. Yahu bize ne Monako Kraliyet Ailesi’nden diyorsanız ailenin asi kızı Prenses Stephanie ismini ve onun uzun yıllar boyunca magazin basınına yansımış hareketli hayatını duymadınız demektir.

Aslında Prenses Stephanie Monako Kraliyet Ailesi üyesi olmasa bu kadar gündemde olacak biri değildi. Ortalama bir güzelliği, ortalama bir sesi vardır ama bir prenses albüm yaparsa ve çalkantılı bir aşk hayatı olursa ister istemez magazin gündemine düşer. Prenses Stephanie ismi ile dünyanın tanıştığı ilk olay aslında epey tatsızdır çünkü bu olay bir kazadır ve prenses bu kazada annesinin ölümüne neden olmuştur.

Prenses Stephanie kimdir? Monako Kraliyet Ailesi’nin vahşi çocuğu:

Stephanie Marie Elisabeth, 1 Şubat 1965 tarihinde Monte Carlo’da dünyaya geldi. Babası Monako Prensi III. Rainier, annesi ise dönemin Hollywood yıldızlarından Grace Kelly’dir. Ailenin en küçüğü olan Prenses Stephanie, annesi tarafından vahşi çocuk olarak anılırdı. Çünkü kendisi bildiğimiz prenseslerden çok daha deli dolu bir çocuktu.

Dames de Saint - Maur, Dupanloup gibi okullarda eğitim alan Prenses Stephanie, 1982 yılında akademik yeterliliğini Cours Charles de Foucauld'dan aldı. Öğretim hayatı boyunca dans, piyano, jimnastik ve binicilik eğitimleri alarak bu alanlarda uzmanlaştı. Fakat bunların hiçbiri, o elim güne kadar onun dünya basınında yer bulmasına neden olmadı.

Bugün bile sır perdesi aralanamayan gizemli araba kazası:

1982 yılının 13 Eylül günü 17 yaşındaki Prenses Stephanie ile annesi Grace Kelly, Fransa’nın Rocagel şehrinde bulunan çiftliklerinden eve dönüyorlardı. Bu sırada yaşanan korkunç kaza sonrası hastaneye kaldırılan Grace Kelly ertesi gün hayatını kaybetti. Prenses Stephanie ise omuriliğinde ufak bir kırıkla kazayı atlatmıştı.

Kazanın resmi raporuna göre Grace Kelly, araç seyir halindeyken felç geçirmiş ve kaza yapmıştı. Fakat herkes direksiyon başında olan kişinin Prenses Stephanie olduğunu düşünüyordu. Sayısız gazeteci ona bu soruyu sordu ama uzun yıllar sessiz kaldı. Son olarak 2002 yılında verdiği bir röportajda ‘Annem yanımda öldü, bunun ne kadar büyük bir travma olduğunu kimse bilemez.’ dedi. Bugün bile kaza sırasında arabayı kimin kullandığı bilinmiyor.

Prenses Stephanie moda dünyasına hızlı bir giriş yapıyor:

1983 yılına geldiğimizde Prenses Stephanie, ünlü modacı Christian Dior’un moda okulunda çıraklığa başladı. Tabii yalnızca tasarımcı değil, bir model olarak da moda dünyasına girdi. 1984 ve 1990 yılında İspanyol Hola dergisinde, 1985 yılında Alman Vogue ve Vanity Fair dergilerinde modellik yaptı ve kariyerinin zirvesinde Fransız Vogue dergisinin kapağında yer aldı.

Moda dünyasındaki yükselişi sırasında kendine ait bir mayo markası çıkarmayı ihmal etmeyen Prenses Stephanie, kendisinin de podyumda olduğu büyük bir defile ile dünya gündemine oturdu. 1989 yılında Stephanie isimli bir parfüm markası ile bu dünyanın insanı olduğunu tekrar kanıtlamış oldu.

Michael Jackson ile yaptığı düet efsaneler arasına girdi:

Annesi boşuna vahşi çocuk dememiş. Prenses Stephanie 1986 yılında kendi yapımcılığında Ouragan isimli bir single yayınladı. Tam iki milyondan fazla satan single sonrası Besoin albümü yayınlandı ve 1.5 milyondan fazla da o sattı. 1987 yılında UNICEF yararına yayınladığı Young Ones Everywhere isimli single da bir o kadar sevildi.

Müzik dünyasına adım atan Prenses Stephanie Los Angeles’a taşındı ama buradaki hareketli yaşam kariyerinde ilerlemesini engelledi ve albümünü ancak 1991 yılında çıkarabildi. Albüm, kibarca nasıl söylenir, çok kötüydü.

Başarısız olan ikinci albümünden sonra Prenses Stephanie müzik dünyasından elini eteğini çekmiş gibi göründü ama dikkatli kulaklar, Michael Jackson’ın Dangerous albümündeki In the Closet şarkısında düet yaptığı Mystery Girl takma adlı şarkıcının Prenses Stephanie olduğunu hemen anladılar. ABD Top 10 listesine giren şarkıdan sonra Prenses Stephanie, 2006 yılında Fight AIDS derneği yararına L'Or de nos vies şarkısını yayınlayana kadar sessizliğe gömüldü.

Prenses Stephanie’nin magazin gündeminden düşmemesinin en büyük nedeni çalkantılı aşk hayatı oldu:

Prenses Stephanie, 1992 yılında bir kraliyet ailesi mensubuna yakışmayan biçimde kendi koruması ile ilişkiye girdi ve iki çocuğu oldu. Evlenip boşandıktan sonra Prenses Stephanie 1998 yılında babasız bir çocuk doğurdu. Hastane kayıtlarında baba ismi belirtilmiyor ancak herkesin bebeğin babasının prensesin şimdiki koruması olduğu konusunda hemfikir.

2001 yılında yaşadığı ilişki ise belki de en ilgincidir. Bir fil eğitmeni ile sevgili olan Prenses Stephanie, üç çocuğunu da yanına alarak bir sirk karavanına taşındı. Sirki seven ama adamı sevmeyen prenses ülkesine döndükten sonra başka bir sirkte çalışan bir akrobatla evlendi ve sonra boşandı. Yani nereden baksak garip bir aşk dünyası.

Yaptığı hayır işleri biliniyor ama Prenses Stephanie uzun zamandır gündemden uzak:

Prenses Stephanie; Monaco Youth Center, Princess Stéphanie Activity Centre, Princess Grace Vakfı gibi pek çok önemli hayır derneğinin başkanlığını yapıyor. Aynı zamanda Monte-Carlo Magic Grand Prix, Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali ve Théâtre Princesse Grace etkinliklerini de başkan sıfatıyla yönetiyor.

En büyük mücadelesi ise AIDS ile olmuştur. 2004 yılında Yüzleşen Kadınlar Derneği'ni kuran Prenses Stephanie, 2006 yılından beri Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı elçiliğini yürütmektedir. Kendisini son olarak 2010 yılında Maison de Vie yaşam evinin açılışında gördük. O günden beri Prenses Stephanie pek fazla gündeme gelmiyor ama hafızalarda bıraktığı iz de unutulmuyor.

Monako kraliyet ailesinin asi ismi Prenses Stephanie kimdir sorusunu yanıtlayarak sansasyonlarla dolu hayat hikayesinden bahsettik. Elbette prenses de olsa insan insandır. Belki o da kraliyet ailesiyle uzaktan yakından alakası olmayan sakin bir yaşam sürmek isterdi.

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