Sony, PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe'ün bu ayki aylık oyunlarını resmen oyunseverlere sunmaya başladı. Aboneler, şu anda 3.847 TL değerindeki bu üç oyuna erişebiliyorlar.

Sony, her ay düzenli olarak PlayStaiton Plus’a oyunlar eklliyordu. Ay başında Essential abonelerinin de erişebildiği “aylık oyunlar” geliyor, ikinci yarısında ise sadece Extra ve Deluxe oyunlarına sunulan kataloğa yeni oyunlar ekleniyordu.

Şirketin geçen hafta şubatın “aylık oyunları”nı açıkladığını görmüştük. Toplamda 3 oyun, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe abonelerine sunulacaktı. O gün nihayet geldi.

PlayStation Plus aboneleri, bugün itibarıyla bu üç oyuna erişebilirler

Oyun Normal fiyatı Payday 3 (PS5) 1.049 TL High on Life (PS5, PS4) 1.399 TL Pac-Man World Re-Pac (PS5, PS4) 1.399 TL

Yukarıda gördüğünüz oyunlar, şu an itibarıyla erişilebilir durumda. Eğer herhangi bir PS Plus aboneliğiniz varsa toplam değeri 3.847 TL olan bu oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu oyunları eklemeniz için yaklaşık 1 aylık süreniz olacağını belirtmeden geçmeyelim.