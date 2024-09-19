Sony, PlayStation'ın 30. yılı için özel olarak hazırladığı PS5 Pro, PS5 ve aksesuarları tanıttı.

Bundan yaklaşık 30 yıl önce Sony, PlayStation adını verdiği konsolunu tanıttı ve oyun konsolu pazarını sonsuza kadar değiştirdi. Daha önce kartuşlar ve kasetlerde olan oyunlar ilk defa CD'ler ile gelmeye başlamıştı. Oyunlar da konsolun sahip olduğu güç sayesinde 3 boyutlu olabiliyordu. O günden bu yana da PlayStation markası en başarılı konsol markası oldu.

Konsolun 30'uncu yıldönümü için özel olarak tasarlanan PlayStation 30th Anniversary Collection, PS5, PS5 Pro ve aksesuarlar ile karşımıza çıkıyor. Yeni koleksiyon, konsolun ilk çıkış günlerine bir saygı duruşu olmuş durumda. Koleksiyondaki ürünler belirli bir süre satışta kalacak. PS5 Pro ise 12 bin 300 adet ile kısıtlı kalacak.

İşte gelecek olan yeni ürünler

PS5 Pro

PS5 Pro 30th Anniversary Edition, klasik konsolun gri rengini taşıyor. 2TB SSD ile gelecek olan konsolun kontrol cihazları ve şarj istasyonu da aynı estetiği taşıyacak. Sette yer alan Disk Sürücü Konsol Kılıfı ise ayrı olarak satılıyor.

PS5

PS5 ise 1TB SSD, DualSense kumanda, disk sürücü için konsol kılıfı, PlayStation şekilli etiketler, özel poster ve klasik konsolun kablosuna benzeyen bir kablo gibi aksesuarlar ile gelecek.

Diğer donanım ve aksesuarlar arasında PlayStation Portal, DualSense, DualSense Edge bulunacak. Bu aksesuarlar da orijinal PlayStation görüntüsüne göre özel tasarım olacak. Bu konsolları ve aksesuarları 21 Kasım'dan itibaren teslim etmeye başlayacak olan Sony ise 26 Eylül'de ön siparişleri açacak.