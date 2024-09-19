PS5 ile Xbox Series X|S arasındaki yeni nesil konsol rekabetinde güncel satış rakamları gün yüzüne çıktı.

Sony ile Microsoft arasında yıllardır süren kıyasıya konsol rekabeti, yeni nesilde de PS5 ile Xbox Series X|S konsolları arasında sürüyor. Geçtiğimiz nesilde olduğu gibi yeni nesilde de özellikle satış tarafında Sony'nin ciddi üstünlüğü bulunsa da oyuncular Game Pass hizmeti sayesinde Microsoft'u takdir etmekten kaçınmıyor. Bugün ise yeni nesildeki konsolların güncel satış rakamları bir raporda derlendi.

Wall Street Journal'ın yayınladığı yeni rapor PS5 ile Xbox Series X|S satış karşılaştırmasını ele alıyor. Rakamlar Microsoft için pek de iyi görünmüyor, öyle ki şirketin rakip konsolu PS5 ile kapanması imkânsız büyüklükte bir satış farkı bulunuyor.

PS5 satışları Xbox Series X|S'i neredeyse üçe katlamış durumda

Her ne kadar daha dün çıkmışlar gibi gelse de PS5 ve Xbox Series X|S yakında beşinci yıllarına girecek ve yayınlanan rapora göre Sony, Haziran 2024 itibariyle 61.7 milyon (resmî rakam), Microsoft ise tahmini 28.3 milyon (resmî rakam açıklanmadı) konsol satmayı başarmış durumda.

Microsoft bilindiği üzere yeni nesilde artık kendi donanımını ve özel ürünlerini tanıtmak yerine aboneliklerden gelir elde etmeye ve üzerinde çalıştığı oyunları platformuna özel olarak değil, tüm platformlarda yer vermeye odaklanıyor. Şirkete göre işler gayet yolunda ilerliyor, öyle ki Game Pass abonelikleri ve şirketin önümüzdeki süreçte piyasaya süreceği birinci parti oyunların geliştirilme süreci oldukça iyi ilerliyor.

Sony için PS5 satışlarında işler yolunda gitse de son dönemde oyuncuların büyük tepkisi üzerlerinde. PS5 Pro'nun tanıtımının ardından açıklanan fiyattan rahatsız olan oyun severler, PS5 Pro gücünü gösterecek oyun bile gösterilmemesinden de ekstra şikayetçi. Sony 24 Eylül'de gerçekleştireceği State of Play etkinliğinde bu tepkileri yumuşatmayı amaçlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesilde galip taraf hangi konsol? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.