PS5 Slim 30. Yıl Özel Sürümünün Türkiye Fiyatları Belli Oldu

Sony PlayStation 5'in 30. yılına özel slim sürümünün Türkiye fiyatları belli oldu.

Sony bu yıl PlayStation oyun konsolunun 30. yılını kutluyor. Sadece Sony için değil bütün oyun sektörü için bir dönüm noktası konumunda bulunan PlayStation'ın bu özel döneminde firma, birbiri ardına koleksiyonluk modeller satışa sürüyor. Bunlardan biri de 30. yıla özel slim versiyon.

PS5 30. Yıl Dönümü serisi slim konsolun Türkiye fiyatı da belli oldu. Buna göre koleksiyonluk konsolun satış fiyatı 32 bin 999 TL olacak. Aynı seriye dahil olan diğer cihazlardan PS Portal'ın fiyatı 15 bin 499 TL, DualSense kontrolcüsünün fiyatı ise 4 bin 999 TL olarak belirlendi.

PlayStation'ın 30. yılı kutlamaları devam ediyor

Sony, 30. yıl kutlamaları için Astro Bot gibi yapımları desteklemesinin yanında koleksiyon değeri bulunan konsollar da üretme yoluna gitmişti. Bu modellerden biri olan PS5 Pro büyük ilgi görmüş hatta daha satışa çıkar çıkmaz karaborsaya düşmüştü. Sonrasında ise konsol, fiyatına göre zayıf kalmakla eleştirilmişti. Öte yandan 30. yıla özel olan PS5 Pro modelleri, PS1 tasarımından ilham almış ve sadece 12.300 adet üretilmişti.

30. yıla özel PS5 Slim'in fiyatları ise daha önceki beklentilere uygun oldu. Bu konsolun Avrupa fiyatının 519,99 euro olacağı belirtiliyordu. Sizce Sony bu konsol ile Türk konsol oyuncularını yakalayabilecek mi?