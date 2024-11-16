Anomaly Agent, yerli yapım bir oyun olarak, PS4 ve PS5’te oyuncularla buluştu. Synthwave müzikleri eşliğinde cyberpunk temalı bir hikâye sunacak.

Enis Kirazoğlu ve ekibinin geliştirdiği yerli oyun Anomaly Agent, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için oyuncularla buluşacak.

Cyberpunk temalı aksiyon-platform türündeki oyun, geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye hazırlanıyor.

Anomaly Agent PlayStation'da

Anomaly Agent, oyunculara dünyayı tehdit eden anomalileri çözme görevini üstlenen bir ajan olarak aksiyon dolu bir oyun deneyimi sunabilmeyi hedefliyor. Oyunda Synthwave müzikleri eşliğinde, oyuncular farklı silahlar ve akrobatik hareketlerle düşmanlarını alt etmeye çalışıyor. Seçimlerin hikâye üzerinde etkili olduğu oyun, karakter gelişimi ve farklı oynanış seçenekleriyle farklı bir deneyim vadediyor.

Oyunun PlayStation Store'daki açıklamasına göre, Anomaly Agent, hem PS5 hem de PS4 uyumlu. Oyunun PC sürümü ise daha önce Steam üzerinden çıkmıştı. Ayrıca Xbox Series X ve Series S için de sunulmuş olan oyun, PlayStation kullanıcıları için de 185 TL'lik bir fiyatla satışa sunuluyor. PS Plus aboneleri ise oyunu %30 indirimle 129,50 TL'ye satın alabiliyor.