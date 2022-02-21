Psikopat ve Sadistlerin Kahvelerini Acı Sevdiği Ortaya Çıktı

Yapılan yeni bir araştırma sonucunda, kahveyi acı tercih etmek ile birtakım kişilik bozuklukları arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre psikopat eğilimler gösterenler ve sadistler kahveleri acı tercih ediyor.

Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı olduğu gibi, herkesin kahve içişi de farklıdır. İster sabah uyanır uyanmaz bir fincan kahvesini içmeden uyanamayanlardan olun, ister günde en az üç bardak içenlerden; kahveyi tercih ediş şeklimiz kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Bazılarımız kahvemizi hafif ve kremalı tercih ederken, bazılarımız da sütlü veya buzlu tercih edebilir. Ancak yeni yayımlanan bir araştırmaya göre bazı kişilerin kahvelerini acı ve sade tercih etmelerinin ardında tercihten daha öte bir neden olabilir.

Acı lezzetlerden zevk almak ile psikopatlık arasında bir ilişki bulunuyor

Kimileri daha az kalori bulundurması sebebiyle, kimileri ise sadece tadını bu şekilde sevdikleri için sade ve acı kahve tercih edebilir; ancak Appetite dergisinde yayımlanan araştırmaya göre acı ve sade kahve tercih edenlerin psikopat olma ihtimali de bulunuyor. 1000 yetişkin birey üzerinde yapılan araştırmada elde edilen sonuçlara göre sade kahve sevmek ile psikopat ve sadistik eğilimler arasında bir ilişki bulunuyor.

Araştırmaya katılan kişilerden yiyecek ve tat tercihlerini isteyen Avusturya’dan bulunan Innsbruck Üniversitesi’nden araştırmacılar, bunu takiben katılımcıları sadizm, narsisizm ve psikopati gibi antisosyal kişilik özelliklerini değerlendiren bir sürü kişilik testine tabi tuttular.

Bunun ardından elde ettiklerin verileri inceleyen araştırmacılar, acı tatları tercih etmenin psikopatik davranış özellikleriyle bağlantılı olduğu sonucuna ulaştılar. Araştırmada en yakın bağlantının ise diğer insanlara orta düzeyde acı çektirmekten zevk almak olan “gündelik sadizm” ve sade kahve gibi acı tatlardan zevk alma arasındaki ilişki olduğu ifade edildi. Öte yandan bu bağlantının sadece kahveyi sade sevenler için değil, turp, kereviz ve tonik su tadını sevenler için de geçerli olduğu kaydedildi.

Peki bu, acı lezzetleri sevmenizin psikopat olduğunuz anlamına geldiğini mi gösteriyor?

Tabii bu kesinlikle kahvenizi acı tercih etmenizin veya genel olarak daha acı tatlardan zevk almanızın sizin bir psikopat olduğunuzun bir kanıtı olduğu anlamına gelmiyor. Araştırmanın sonucu daha çok bu tür eğilimleri bulunan kişilerin daha acı lezzetlerden hoşlandığını gösteriyor. Yani eğer yukarıda belirtilen kişilik bozukluklarından herhangi birisinin özelliklerini göstermiyorsanız hayır, kahvenizi acı tercih etmeniz psikopat olduğunuz anlamına gelmiyor.

Bunlara ek olarak projenin araştırmacıları Christina Sagioglu ve Tobias Greitemeyer, bu bağlantının kronik bir hale gelebilmesinin mümkün olduğunu ve acı tatları seven kişilerin daha düşmanca kişilikler geliştirebileceğini aktarıyor.