PUBG, 8. Yıldönümünü Türkiye'de Farklı Şehirlerde Gerçekleştirdiği Etkinliklerle Kutladı

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, Türkiye’deki 8. yıldönümünü hem sahada hem de dijital kanallarda hayata geçirilen etkinliklerle karşıladı. Öyle ki İstanbul’dan farklı şehirlere yayılan kapsamlı etkinliklerle oyunun bu özel günü kutlandı.

İstanbul Boğazı’nda konumlanan dev airdrop botu ve Galata Kulesi’nde gerçekleştirilen 3D mapping gösterileri kutlamaların öne çıkan anları arasında yer aldı. Dört farklı şehirde düzenlenen watch party organizasyonları ve üniversite kampüslerindeki özel etkinliklerle 100 binden fazla ayak trafiğine ulaşıldı.

PUBG’den Türkiye genelinde 8. yıl kutlamaları

İstanbul’daki kutlamalar, şehrin simge noktalarını merkeze alan görsel etkinliklerle dikkat çekti. Galata Kulesi üzerinde gerçekleştirilen 3D mapping gösterisi ve Kadıköy İskeleri’ndeki dijital reklam çalışması, izleyicilere özel bir görsel deneyim sundu. İstanbul Boğazı’nda özel olarak tasarlanan teknede yer alan dev airdrop sandığı da şehrin ikonik noktaları boyunca ilerleyerek etkinliği kentin farklı noktalarına taşıdı.

Kutlamaların dijital bölümünde ise Hayrettin’in sunuculuğunda YouTube üzerinden üç saatlik özel bir gala yayını gerçekleştirildi. Yayında Sefo ve Lvbel C5 sahne alırken, robot dans gösterileri ve PUBG MOBILE’a özel Kaos Show bölümü izleyicilerle buluştu. PUBG MOBILE temalı Çok Güzel Hareketler Bunlar skeci, Eray ve Ataberk Doğan öncülüğünde düzenlenen halı saha maçı ile Mami Emen ve Sefa Kındır’ın yer aldığı “İmkansızı İste Otur İzle” bölümü de programın öne çıkan içerikleri arasında yer aldı. Gecenin finalinde ise espor oyuncuları ile ünlü isimlerin katıldığı gösteri maçı düzenlendi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun’da kurulan etkinlik alanlarında gerçekleştirilen ‘Watch Party’ organizasyonlarıyla binlerce kişi 8. yıl heyecanını yerinde takip etti. Maltepe Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde düzenlenen kampüs etkinlikleriyle genç oyuncular da kutlamalara doğrudan dahil oldu. Farklı şehirlerde eş zamanlı gerçekleşen bu organizasyonlar, toplamda 100 bini aşkın ayak trafiğine ulaşarak PUBG MOBILE topluluğunu Türkiye genelinde bir araya getirdi.